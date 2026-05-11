تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی در واشینگتن
ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با برگزاری تظاهراتی در واشینگتن به افزایش اعدامها، سرکوب معترضان و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.
اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با برگزاری تظاهراتی در واشینگتن به افزایش اعدامها، سرکوب معترضان و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.
اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس شورای اسلامی، گفت: «ما داریم کار بزرگی انجام میدهیم که در تاریخ ثبت خواهد شد و آن این است که داریم دنیا را از شر ترامپ و نتانیاهو نجات میدهیم و انشاالله به نتیجه برسیم.»
او ادامه داد: «داریم جور دنیا را به دوش میکشیم در مقابله با این دو آدم روانی.»
مطهری افزود: «دنیا دوست دارد که یک منجی داشته باشد که دنیا را از دست اینها نجات دهد و به نظر میرسد این منجی ملت ایران است.»
بهدنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی با عنوان «یک ملت در گروگان»، ایرانیان مقیم استکهلم یکشنبه ۲۰ اردیبهشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
بیژن رنجبر، رییس دانشگاه آزاد، در واکنش به ادامه قطعی اینترنت در ایران گفت: «برای ۲۰ هزار عضو هیات علمی دانشگاه درخواستهایی ارائه شده و منتظر پاسخ نهایی هستیم.»
او اضافه کرد: «در حال حاضر در ۲۴۵۰ واحد دانشگاهی، مجوزهای مربوط به آیپیها دریافت شده و امکانات لازم برای اتصال به اینترنت فراهم شده است.»
رنجبر ابراز امیدواری کرد که «شرایط بهگونهای پیش برود که همه استادان و دانشجویان رضایت داشته باشند».
حشمتالله عسگری، معاون اقتصادی استانداری تهران، در واکنش به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران گفت افزایش حقوق کارگران، رشد تقاضا برای ارز و محدودیت در عرضه کالاها از عوامل اصلی گرانیهای اخیر به شمار میروند.
او افزود بخشی از افزایش قیمتها در بازار «قابل دفاع» است.
ایرانیان مقیم واشینگتن در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت در ایران، بازداشتهای گسترده و اعدام بیوقفه شهروندان تجمع کردند.
اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.