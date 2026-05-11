علی مطهری، نایب‌رییس پیشین مجلس شورای اسلامی، گفت: «ما داریم کار بزرگی انجام می‌دهیم که در تاریخ ثبت خواهد شد و آن این است که داریم دنیا را از شر ترامپ و نتانیاهو نجات می‌دهیم و انشاالله به نتیجه برسیم.»

او ادامه داد: «داریم جور دنیا را به دوش می‌کشیم در مقابله با این دو آدم روانی.»

مطهری افزود: «دنیا دوست دارد که یک منجی داشته باشد که دنیا را از دست این‌ها نجات دهد و به نظر می‌رسد این منجی ملت ایران است.»