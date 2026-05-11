فعالان حقوق بشر: فاطمه سپهری در زندان مشهد با مشکلات جسمی روبهرو است
فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، در حالی دوران حبس خود را سپری میکند که به گفته فعالان حقوق بشر با مشکلات جدی جسمی روبهرو است.
این فعال سیاسی ۶۱ ساله که سابقه جراحی قلب باز دارد، بیش از هزار روز است در زندان بهسر میبرد و گزارشها حاکی از آن است که در این مدت دسترسی کافی و مستمر به خدمات درمانی تخصصی نداشته است.
منابع حقوق بشری از افت شدید فشار خون، تپشهای نامنظم قلب و دردهای مزمن در ناحیه قفسه سینه و دستهای او خبر دادهاند.
گفته میشود خانم سپهری پس از چند مورد بستری کوتاهمدت، پیش از تکمیل روند درمان به بند بازگردانده شده است.
فاطمه سپهری نخستینبار در سال ۱۳۹۸ پس از امضای بیانیهای موسوم به «بیانیه ۱۴ نفر» بازداشت شد. او در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ دوباره بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب مشهد به ۱۸ سال حبس محکوم شد.
در روزهای اخیر کاربران شبکههای اجتماعی با یک طرح گرافیکی «صدای فاطمه سپهری باش» خواستار رسیدگی فوری پزشکی و آزادی او شدهاند.