اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا را به «پافشاری بر خواستههای نامعقول» متهم کرد و گفت طرح تهران برای پایان درگیریها «سخاوتمندانه» بوده است.
بقایی افزود طرح تهران شامل «پایان جنگ در منطقه، توقف راهزنی دریایی علیه کشتیهای ایران، آزادسازی داراییهای متعلق به مردم ایران، تردد ایمن در تنگه هرمز و برقراری صلح و امنیت در منطقه» میشود.
او ادامه داد: «ما به کشورهای اروپایی صریحا اعلام کردیم که اجازه ندهند وسوسههای آمریکا یا اسرائیل در موضوعات منطقهای، آنها را ناخواسته به بحرانی بکشاند که سودی برایشان نخواهد داشت.»
بقایی اضافه کرد: «این آگاهی نسبی در بسیاری از کشورهای اروپایی وجود دارد. آنها مطمئن هستند که این جنگ، جنگی غیرقانونی، غیراخلاقی و تجاوزکارانه بوده است. به همین دلیل، اجازه ندادند فشارهای آمریکا آنان را بهطور علنی بخشی از این اقدام غیرقانونی و مخرب صلح و امنیت بینالمللی کند.»