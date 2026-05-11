بریتانیا و فرانسه نشستی چندملیتی برای بازگرداندن جریان تجارت در تنگه هرمز برگزار میکنند
دولت بریتانیا اعلام کرد که همراه با فرانسه روز سهشنبه میزبان نشستی چندملیتی در مورد برنامههای نظامی برای بازگرداندن جریان تجارت در تنگه هرمز خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خبر ساعاتی پس از آن اعلام شد که جمهوری اسلامی به لندن و پاریس در مورد اعزام کشتیهای جنگی به منطقه هشدار داد.
در بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آمده است: «جان هیلی، وزیر دفاع، همراه با همتای فرانسوی خود، کاترین ووترین، ریاست مشترک نشستی با حضور وزیران دفاع بیش از ۴۰کشور را برای اولین نشست برای انجام ماموریت چندملیتی بر عهده خواهد داشت.»
این نشست مجازی پس از گردهمایی دو روزه کارشناسان نظامی در لندن در ماه گذشته میلادی برگزار میشود. در آن گردهمایی، جنبههای عملی یک ماموریت چندملیتی به رهبری بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از ناوبری در این آبراه کلیدی پس از برقراری یک آتشبس پایدار بررسی شد.
هیلی گفت: «ما در حال تبدیل توافق دیپلماتیک به برنامههای نظامی عملی برای بازگرداندن اعتماد به کشتیرانی از طریق تنگه هرمز هستیم.»