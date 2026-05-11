نماینده مجلس: آمریکا قصد دارد برخی جزایر در جنوب ایران را تصرف کند
کامران غضنفری، نماینده مجلس، مذاکره با آمریکا را زیانبار خواند و گفت: «هر دفعه رفتند پای مذاکره، دشمن بهجای اینکه تحریمها را کم کند، چندین تحریم جدید به تحریمهای قبلی اضافه کرد. مذاکره زیر سایه تهدید یعنی تن دادن به تهدیدات دشمن.»
او افزود: «آنها درخواست کردند که ایران کلا غنیسازی را بگذارد کنار و بهکل تعطیل کند. جمهوری اسلامی زیر بار این خواستههای نامشروع آمریکا نخواهد رفت. ما به هیچ عنوان با آمریکاییها در مورد هستهای صحبت و مذاکره نمیکنیم.»
غضنفری ادامه داد: «شواهد و قرائن نشان میدهد که آنها بنای یک عملیات گسترده دارند. احتمالا قصد تصرف برخی از جزایر ما در جنوب را دارند.»