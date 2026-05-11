عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: آمریکا تاوان لجاجت با جمهوری اسلامی را در شهرهایش خواهد پرداخت
عباس مقتدایی، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «مدیریت هوشمند تنگه هرمز را برای مقابله با زیادهخواهی دشمنان در دست گرفتند و اگر لازم باشد، برای عبور و مرور کشتیها عوارض دریافت خواهند کرد».
او برخی کشورهای منطقه را به «آتشافروزی» متهم کرد و افزود آنها خاک خود را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار دادند و «استقلال جمهوری اسلامی» را نادیده گرفتند.
مقتدایی ادامه داد: «اگر آمریکا بخواهد بر تخیلات خود علیه منافع جمهوری اسلامی ایران اصرار بورزد، تاوان سختی برای این لجاجت در شهرهای آمریکا خواهد پرداخت.»