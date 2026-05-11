عباس مقتدایی، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «مدیریت هوشمند تنگه هرمز را برای مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان در دست گرفتند و اگر لازم باشد، برای عبور و مرور کشتی‌ها عوارض دریافت خواهند کرد».

او برخی کشورهای منطقه را به «آتش‌افروزی» متهم کرد و افزود آن‌ها خاک خود را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار دادند و «استقلال جمهوری اسلامی» را نادیده گرفتند.

مقتدایی ادامه داد: «اگر آمریکا بخواهد بر تخیلات خود علیه منافع جمهوری اسلامی ایران اصرار بورزد، تاوان سختی برای این لجاجت در شهرهای آمریکا خواهد پرداخت.»