نتبلاکس: قطعی اینترنت در ایران پس از بیش از ۱۷۰۰ ساعت، وارد هفتادودومین روز شد
نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالهای اینترنتی، صبح یکشنبه اعلام کرد قطعی اینترنت در ایران پس از بیش از ۱۷۰۰ ساعت، وارد هفتادودومین روز خود شده است.
بر اساس این گزارش، هیچ نشانهای از برقراری اینترنت وجود ندارد و مقامهای حکومت دسترسی عمومی به اینترنت بینالمللی را محدود کردهاند.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی و ایرانی گزارش داد مجتبی خامنهای پس از جراحت شدید در حملهای هوایی که به کشته شدن همسرش و علی خامنهای انجامید، بیش از دو ماه است در انظار عمومی ظاهر نشده و غیبت او به اختلاف میان حامیان حکومت بر سر مذاکره با آمریکا دامن زده است.
بر اساس این گزارش که یکشنبه ۲۰ اردیبهشت منتشر شد، مقامهای جمهوری اسلامی در حالی برای پایان دادن به جنگ به دنبال توافقاند که رهبر جدیدشان آشکارا از انظار عمومی غایب است و درباره مذاکرات نیز سکوت کرده است.
به نوشته این روزنامه، از زمان حمله هوایی ۹ اسفند تاکنون تنها پیامهایی منتسب به خامنهای و تصاویری از او منتشر شده که به نظر میرسد با هوش مصنوعی تولید یا دستکاری شدهاند؛ از جمله تصویر حساب او در ایکس و بیلبوردهای تبلیغاتی در تهران.
مقامهای جمهوری اسلامی نیز هیچ تصویر تازه یا فایل صوتی از او منتشر نکردهاند و همین موضوع باعث شده برخی شهروندان درباره زنده بودن او پرسشهایی مطرح کنند.
در ادامه این گزارش آمده است غیبت طولانی رهبر جدید جمهوری اسلامی اکنون به مشکلی جدی برای تهران تبدیل شده، زیرا مقامهای حکومت که در جریان جنگ وحدت خود را حفظ کرده بودند، اکنون بر سر میزان امتیازدهی به آمریکا برای رسیدن به توافق دچار اختلاف شدهاند.
ایراناینترنشنال ۱۵ اردیبهشت گزارش داد اطلاعات اختصاصی رسیده نشاندهنده اوجگیری بیسابقه تنش میان دولت و فرماندهان نظامی است و مسعود پزشکیان بهشدت از اقدامات احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، خشمگین است.
ایراناینترنشنال ۱۸ فروردین نیز از تعمیق بیسابقه شکاف در راس هرم قدرت جمهوری اسلامی و تداوم منازعات و رویارویی آشکار پزشکیان با فرماندهان ارشد سپاه خبر داده بود.
آرش عزیزی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه ییل، به والاستریت ژورنال گفت حامیان تندروی حکومت از غیبت طولانی خامنهای نگران شدهاند و مشروعیت مذاکرات را زیر سوال میبرند.
او افزود تندروهای جمهوری اسلامی بهویژه از نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در مذاکرات ناراضیاند و او را بیش از حد اهل مصالحه میدانند.
بر اساس این گزارش، برخی حامیان تندروی حکومت در شبکههای اجتماعی از خامنهای خواستهاند دستکم یک پیام صوتی منتشر و از مذاکرات حمایت کند.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای جمهوری اسلامی نوشت خامنهای بهدلیل «نگرانیهای امنیتی» در انظار عمومی ظاهر نمیشود، زیرا اسرائیل پیش از آتشبس، شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و از پا درآورد و او همچنان در فهرست اهداف اسرائیل قرار دارد.
والاستریت ژورنال همچنین به اظهارات اخیر پزشکیان پرداخت که گفته بود در جلسهای ۲.۵ ساعته با خامنهای شرکت کرده است؛ اظهاراتی که به نوشته این روزنامه، با هدف پاسخ دادن به تردیدها درباره زنده بودن رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد.
این در حالی است که بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خبر دیدار پزشکیان و خامنهای صحت ندارد و چنین دیداری انجام نشده است.
سعید گلکار، پژوهشگر حوزه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و استاد دانشگاه تنسی، در مصاحبه با والاستریت ژورنال گفت تهران در حال کار روی توافق است و پزشکیان تلاش میکند مخالفان و حامیان حکومت را قانع کند که خامنهای برای امنیت خود پنهان شده، نه اینکه کشته شده باشد.
در بخش پایانی گزارش، به اظهارات مظاهر حسینی، مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی، اشاره شده که برای نخستینبار جزییاتی از جراحتهای خامنهای ارائه داده و گفته بود زانو و کمر و پشت گوش او در حمله آسیب دیدهاند، اما او در سلامت کامل قرار دارد.
با این حال، این روزنامه نوشت این توضیحات نتوانسته تردیدها را از بین ببرد و همچنان این تصور وجود دارد که خامنهای برای ایفای نقشی فعال در اداره روزمره کشور بیش از حد بیمار است.
وای نت در تحلیلی به نوشته سور پلاکر، سردبیر ارشد اقتصادی این روزنامه، با مقایسه وضعیت کنونی جمهوری اسلامی با روزهای آخر آلمان نازی، هشدار داد ترامپ برای رفع تهدید جمهوری اسلامی نباید منتظر تغییر منطقی رویکرد تهران و یا خیزش مردم علیه حکومت بماند.
این مطلب نوشت: «در هفتههای اخیر، ترامپ توافقهایی معقول به حکومت ایران پیشنهاد کرده است تا به جنگ پایان دهد. تندروها در میان رهبران حکومت، با وجود ضربههایی که ایرانیان متحمل شدهاند و در جنگ با ایالات متحده و اسرائیل همچنان متحمل خواهند شد، این پیشنهادها را با تمسخر رد کردهاند.»
واینت هشدار داد: «اگر ترامپ تصمیم بگیرد با شکیبایی منتظر بماند تا آنان از تعصب و افراطگرایی خود دست بکشند، ممکن است دریابد که صبرش بینتیجه بوده است. این همان درس سختی است که تاریخ اروپا ۸۱ سال پیش لازم داشت.»
این تحلیل با اشاره به اینکه اکثریت آلمانیها با وجودی که ایمانشان را به هیتلر و حکومت نازیها از دست داده بودند، شورش نکردند و خودشان نازیسم را سرنگون نکردند، گفت حکومت آلمان نازی تا آخرین لحظه و تا زمانی که سربازان متفقین با زور بر درهای مقرهایشان کوبیدند، به سیاستهای تهدیدآمیز و سرکوبگرانه خود ادامه داد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، با اشاره به کابلهای فیبر نوری عبوری از تنگه هرمز و تهدید به اختلال در اقتصاد دیجیتال جهان در صورت آسیب به این کابلها، خواهان اخذ هزینه از شرکتهای خارجی و الزام غولهای فناوری نظیر متا، آمازون و مایکروسافت به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی شد.
تسنیم نوشت: «کابلهای تار نوری زیردریایی عبوری از تنگه هرمز روزانه حامل بیش از ۱۰ تریلیون دلار آمریکا تراکنش مالی (شامل پیامهای سوئیفت، معاملات بورس و تبادلات ارزی) هستند.»
رسانه وابسته به سپاه در ادامه خواستار «اخذ هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از شرکتهای خارجی، الزام غولهای فناوری (متا، آمازون، مایکروسافت) به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی و انحصار تعمیر و نگهداری کابلها از سوی شرکتهای ایرانی شد.»
فارس، دیگر وابسته به سپاه، نیز در گزارشی نوشت که دهها کابل فیبر نوری زیردریایی که آسیا، اروپا و خاورمیانه را به هم متصل میکنند، از گذرگاه تنگه هرمز عبور میکنند و تهدید کرد که «هرگونه آسیب به این کابلها میتواند اختلالات گستردهای در اینترنت و اقتصاد دیجیتال کشورهای مختلف ایجاد کند.»
ایراناینترنشنال موفق شد در چهار بخش جوایز رسانههای دیجیتال خاورمیانه انجمن جهانی ناشران اخبار (WAN-IFRA) را از آن خود کند. یکی از پروژههای این شبکه نیز به مرحله نهایی رقابتهای جهانی راه یافت.
براساس اعلام WAN-IFRA در رقابتهای رسانههای دیجیتال خاورمیانه ۲۰۲۶، پروژههای ایراناینترنشنال شامل «مدیا بات»، کمپین «زن، زندگی، آزادی» و «نقشه تعاملی اهداف اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه» موفق به کسب عنوان برندگان منطقهای در چند بخش شدند.
کمپین «زن، زندگی، آزادی» جایزه «بهترین کمپین بازاریابی برای یک برند خبری» را دریافت کرد. داوران این بخش از تاثیرگذاری، خلاقیت و گستره مخاطبان این پروژه تقدیر کردند.
پروژه «نقشه تعاملی اهداف اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه» برنده بخش «بهترین مصورسازی داده» در منطقه خاورمیانه شد. این پروژه با ترکیب دادههای منابع مختلف از جمله ویدیوهای شهروندی، گزارشهای میدانی و اخبار رسانههای محلی، رویدادها را بهصورت تعاملی روی نقشه نمایش میدهد.
«مدیا بات»، ربات تلگرامی ایراناینترنشنال نیز در دو بخش «نوآورانهترین محصول دیجیتال» و «بهترین تعامل با مخاطب» برنده شد. این محصول با هدف تسهیل دسترسی کاربران به اخبار و محتوای چندرسانهای طراحی شده است. «مدیا بات» در ادامه رقابت، به مرحله جهانی جوایز WAN-IFRA نیز راه یافته است.
برندگان نهایی بخش جهانی این رقابت قرار است ماه ژوئن در جریان کنگره جهانی رسانههای خبری WAN-IFRA در مارسی فرانسه معرفی شوند.
انجمن جهانی ناشران اخبار، یکی از بزرگترین و معتبرترین نهادهای بینالمللی در حوزه رسانه و روزنامهنگاری است که هزاران ناشر و سازمان خبری را در سراسر جهان نمایندگی میکند.
جوایز رسانههای دیجیتال این نهاد هر سال به برترین پروژههای نوآورانه در زمینه روزنامهنگاری دیجیتال، مصورسازی داده، محصولات رسانهای، بازاریابی رسانهای و تعامل با مخاطبان اهدا میشود.
نیویورکتایمز گزارش داد روسیه از طریق دریای خزر کالاهای نظامی و تجاری به ایران ارسال میکند تا توان جمهوری اسلامی را برای مقاومت در برابر حملات آمریکا تقویت کند. این رسانه به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت روسیه از مسیر دریای خزر قطعات پهپاد به ایران منتقل میکند.
بر اساس این گزارش، روسیه همچنین کالاهایی را تامین میکند که پیشتر معمولا از تنگه هرمز عبور میکردند.
آمارهای تجاری روسیه نشان میدهند حملونقل از طریق دریای خزر در ماههای اخیر افزایش یافته است.
ویتالی چرنوف، مدیر بخش تحلیل در گروه رسانهای پورتنیوز، گفت سالانه دو میلیون تن گندم روسیه که پیشتر از دریای سیاه به ایران ارسال میشد، اکنون از مسیر خزر منتقل میشود.
او افزود: «در سایه بیثباتی در خاورمیانه، مسیرهای خزر به ایران بسیار جذابتر به نظر میرسند.»
الکساندر شاروف، رییس موسسه روسایراناکسپو که به صادرکنندگان روسیه برای یافتن خریداران ایرانی کمک میکند، نیز برآورد کرد حجم بار عبوری از خزر ممکن است امسال دو برابر شود.
نیویورکتایمز نوشت که حمله جنگندههای اسرائیلی به مرکز فرماندهی نیروی دریایی جمهوری اسلامی در بندر انزلی در اسفند ۱۴۰۴، بار دیگر نگاهها را به دریای خزر جلب کرد. جایی که در ماههای اخیر به یکی از مهمترین مسیرهای تجاری و لجستیکی میان ایران و روسیه تبدیل شده است و نقشی فزاینده در تجارت آشکار و پنهان میان تهران و مسکو پیدا کرده است.
به نوشته نیویورکتایمز، برای ایران و روسیه - دو کشوری که همزمان درگیر جنگ و تحت تحریمهای گسترده غرب هستند - دریای خزر به مسیر مهمی برای انتقال کالا و همکاریهای اقتصادی و نظامی تبدیل شده است.
مقامهای آمریکایی گفتند روسیه از طریق دریای خزر قطعات پهپاد برای حکومت ایران ارسال میکند تا تهران بتواند توان پهپادی خود را که در جنگ اخیر حدود ۶۰ درصد آن از دست رفته است، بازسازی کند.
این مقامها که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند مسکو همچنین بخشی از کالاهایی را که پیشتر از مسیر تنگه هرمز وارد ایران میشد، اکنون از طریق دریای خزر منتقل میکند. بهویژه پس از آن که تنگه هرمز با محاصره نیروی دریایی آمریکا روبهرو شد.
مقامهای حکومت ایران نیز اعلام کردهاند توسعه مسیرهای جایگزین تجاری با سرعت در حال انجام است و چهار بندر ایران در ساحل خزر بهصورت شبانهروزی در حال دریافت گندم، ذرت، خوراک دام، روغن آفتابگردان و دیگر کالاهای اساسی هستند.
محمدرضا مرتضوی، رییس انجمن صنایع غذایی ایران، به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت ایران در حال انتقال مسیر واردات کالاهای اساسی به دریای خزر است.
مسیر دشوار برای رصد غرب
آمارهای بنادر روسیه نیز نشاندهنده رشد سریع حملونقل در دریای خزر است.
چرنوف گفت دو میلیون تن گندم روسیه اکنون از مسیر خزر منتقل میشود، زیرا مسیر دریای سیاه در معرض حملات اوکراین قرار دارد.
دریای خزر که بزرگتر از ژاپن و بزرگترین دریاچه جهان محسوب میشود، به نوشته نیویورکتایمز به مسیر دشواری برای رصد غرب تبدیل شده است.
گروههای ردیابی دریایی میگویند کشتیهایی که میان بنادر ایران و روسیه رفتوآمد میکنند، اغلب سامانههای ردیابی خود را خاموش میکنند.
بر خلاف خلیج فارس، آمریکا نیز امکان توقیف یا بازرسی کشتیها در خزر را ندارد، زیرا تنها پنج کشور ساحلی به این آبراه دسترسی دارند.
نیکول گراجفسکی، پژوهشگر حوزه ایران و روسیه در موسسه مطالعات سیاسی پاریس، گفت: «اگر بهدنبال مسیر ایدهآل برای دور زدن تحریمها و انتقال تجهیزات نظامی باشید، دریای خزر همانجاست.»
همکاری پهپادی تهران و مسکو
این گزارش تاکید کرد همکاری نظامی جمهوری اسلامی و روسیه در زمینه پهپادها، نمونهای از نزدیکی دفاعی دو کشور است.
به گفته مقامهای آمریکایی، در حالی که روسیه در سالهای گذشته برای جنگ اوکراین از ایران پهپاد دریافت میکرد، همزمان قطعات و فناوری به ایران میفرستاد.
اما پس از آن که این کشور از تیر ۱۴۰۲ تولید نسخه بومی پهپاد شاهد را در کارخانهای در تاتارستان آغاز کرد، نیازش به واردات مستقیم از ایران کاهش یافت.
اوکراین در مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد یک کشتی روسی را در بندر اولیا در شمال غرب خزر هدف قرار داده که به گفته کییف در حال انتقال قطعات پهپاد شاهد از ایران بوده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز پیشتر این کشتی و مالک روس آن را تحریم کرده و گفته بود در انتقال موشکهای بالستیک کوتاهبرد از ایران به روسیه نقش داشتهاند.
خزر، نقطه کور برای آمریکا
به نوشته نیویورکتایمز، اهمیت راهبردی دریای خزر برای ایران و روسیه سالهاست روشن بوده است.
دو کشور نزدیک به دو دهه است طرح ایجاد کریدور تجاری میان دریای بالتیک و اقیانوس هند را دنبال میکنند؛ مسیری ۷۲۰۰ کیلومتری که از غرب روسیه و حوضه خزر عبور میکند و هدف آن دور زدن مسیرهای تجاری تحت کنترل غرب است.
با این حال، کارشناسان معتقدند جنگها و تحریمها ممکن است منابع لازم را برای توسعه زیرساختهای این پروژه تضعیف کرده باشند.
لوک کافی، پژوهشگر ارشد موسسه هادسون، گفت دریای خزر همچنان «نقطه کور ژئوپلیتیکی» برای آمریکاست.
او افزود: «برای سیاستگذاران آمریکایی، خزر تقریبا مثل یک سیاهچاله ژئوپلیتیکی است؛ انگار که اصلا وجود ندارد.»
به نوشته نیویورکتایمز، پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، اهمیت دریای خزر برای آمریکا و اروپا بیشتر آشکار شد؛ زمانی که روسیه بار دیگر از کشتیهای مستقر در خزر برای شلیک موشک به اهدافی در اوکراین استفاده کرد.
این گزارش افزود که تهران نیز در مراحل اولیه جنگ اوکراین، از مسیر خزر برای ارسال مهمات و سپس پهپادهای شاهد به روسیه استفاده کرد.
آنا بورشفسکایا، پژوهشگر موسسه واشینگتن، گفت: «ایران و روسیه راههایی برای دور زدن تحریمها پیدا کردهاند و دقیقا به همین دلیل، اسرائیل بندر انزلی را هدف قرار داد، چون میدانست روسیه از طریق این مسیر کوچک اما بسیار مهم، میتواند کمک زیادی به ایران بکند.»