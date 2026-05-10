ریچ بندر، مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا، در واکنش به نگرانی علیرضا دبیر از صادر نشدن ویزا برای اعضای تیم ملی کشتی ایران برای حضور در مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال در آمریکا، به ایسنا گفت: «امیدواریم بر اساس روح المپیک، تیم ایران بتواند ویزا دریافت کند و این اتفاق رخ دهد.»
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی، نیز در گفتوگو با رییس اتحادیه جهانی کشتی گفت اگر آمریکا با تیم ملی کشتی زیر ۲۳ سال ایران رفتاری مشابه تیم ملی فوتبال داشته باشد، تلاش میکند با همکاری «کشورهای صاحب کشتی» میزبانی مسابقات جهانی را از آمریکا بگیرد.
مسابقات جهانی کشتی زیر ۲۳ سال قرار است مهر امسال در آمریکا برگزار شود. آمریکا در سالهای اخیر برای برخی ورزشکاران، اعضا و همراهان تیمهای ملی کشتی ایران، از جمله علیرضا دبیر، ویزا صادر نکرده است.
بیش از ۷۰ روز است که میلیونها نفر در ایران با محدودیت و قطعی گسترده اینترنت دستوپنجه نرم میکنند؛ شرایطی که به گفته بسیاری از شهروندان، زندگی، کار، درمان و آرامش روانی آنها را مختل کرده است.
با این حال آنچه در بسیاری از رسانههای بینالمللی درباره ایران بازتاب پیدا میکند، عمدتا اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی است و نه روایت مردمی که در این روزها زیر فشار بیسابقه محدودیتهای اینترنتی زندگی میکنند.
«از جنگ ۱۲ روزه تا امروز، کسبوکارم عملا نابود شده»
حسین، ۳۳ ساله و مدرس موسیقی که پیش از این بخش مهمی از کلاسهایش را آنلاین برگزار میکرد، میگوید از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه تا امروز، شغلش در عمل متوقف و درآمدش قطع شده است.
او توضیح میدهد: «شاگردهای من داخل و خارج ایران هستند اما به خاطر قطعی و اختلال اینترنت، دیگر نمیتوانند در کلاسها شرکت کنند. درآمدم تقریبا صفر شده.» حسین با اشاره به فشار اقتصادی ناشی از این وضعیت میگوید: «جمهوری اسلامی که دلش برای ما نسوخته، دنیا هم انگار اصلا اهمیتی نمیدهد ما در چه باتلاقی دستوپا میزنیم.»
همسر او، محدثه، از طریق اینستاگرام شیرینی و رب خانگی میفروخته و حالا کسبوکارش بهکل متوقف شده است.
او میگوید: «چهار سال تلاش کردیم با همه سختیها زندگیمان را جلو ببریم اما این ۷۰ روز ما را از هستی ساقط کرد. پساندازی را که برای خرید خانه کنار گذاشته بودیم، خرج کردیم و حالا ماندهایم اجاره و هزینههای زندگی را چطور پرداخت کنیم.»
عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران، گزارشها درباره وجود لکه نفتی در جزیره خارک را رد کرد.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، اسدروز درباره این گزارشها گفت: «به محض انتشار این اخبار، گروههای متخصص اچاسئی، اداره شیمیایی و آزمایشگاه، همه منطقه را پایش کردند اما حتی کوچکترین موردی یافت نشد.»
پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داد که تصاویر ماهوارهای در روزهای ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشت وجود یک لکه نفتی مشکوک را در آبهای اطراف جزیره خارک، اصلیترین مرکز صادرات نفت ایران، نشان میدهد.
این لکه که به صورت یک سطح خاکستری و سفید در تصاویر دیده میشود، در بخش غربی این جزیره هشت کیلومتری گسترش یافته است.
دادههای بهدستآمده از ماهوارههای سنتینل یک، دو و سه متعلق به برنامه کوپرنیکوس این تغییرات را ثبت کردهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، در گفتوگو با «فول مژر» درباره اورانیوم غنیشده در ایران گفت: «ما بالاخره به آن دست پیدا میکنیم، ما آنجا را تحت نظارت داریم.»
ترامپ افزود: «همهچیز تحت نظر است. اگر کسی به آن محل نزدیک شود، خبردار میشویم و نابودش میکنیم.»
ترامپ درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت: «آنها از نظر نظامی شکست خوردهاند. شاید در ذهن خودشان این را ندانند، اما فکر میکنم میدانند، چون من با آنها سروکار دارم.»
او افزود: «ما هرگز نمیتوانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند، اما آنها از نظر نظامی شکست خوردهاند. آنها نیروی دریایی ندارند. نیروی هوایی ندارند. سامانههای پدافند ضدهوایی ندارند. رادار ندارند. رهبرانشان را هم ندارند. رهبرانشان از بین رفتهاند.»