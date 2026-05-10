ریچ بندر، مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا، در واکنش به نگرانی علیرضا دبیر از صادر نشدن ویزا برای اعضای تیم ملی کشتی ایران برای حضور در مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال در آمریکا، به ایسنا گفت: «امیدواریم بر اساس روح المپیک، تیم ایران بتواند ویزا دریافت کند و این اتفاق رخ دهد.»

علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی، نیز در گفت‌وگو با رییس اتحادیه جهانی کشتی گفت اگر آمریکا با تیم ملی کشتی زیر ۲۳ سال ایران رفتاری مشابه تیم ملی فوتبال داشته باشد، تلاش می‌کند با همکاری «کشورهای صاحب کشتی» میزبانی مسابقات جهانی را از آمریکا بگیرد.

مسابقات جهانی کشتی زیر ۲۳ سال قرار است مهر امسال در آمریکا برگزار شود. آمریکا در سال‌های اخیر برای برخی ورزشکاران، اعضا و همراهان تیم‌های ملی کشتی ایران، از جمله علیرضا دبیر، ویزا صادر نکرده است.