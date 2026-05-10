در میانه آتشبس شکننده میان آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد که جنگ علیه جمهوری اسلامی «تمام نشده است».
نتانیاهو در مصاحبهای که روز یکشنبه از شبکه آمریکایی سیبیاس پخش شد، گفت که اورانیوم با غنای بالا باید از ایران خارج شود و تاسیسات غنیسازی این کشور نیز باید برچیده شوند.
نتانیاهو با اشاره به توانمندیهای هستهای تهران، همچنین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر و ظرفیت تولید موشک ایران گفت: «اکنون ما بخش زیادی از آن را تضعیف کردهایم. اما همه اینها هنوز وجود دارند و کارهای بیشتری باید انجام شود.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی برآورد میکند که ایران همچنان بیش از چهارصد کیلوگرم اورانیوم غنیشده نزدیک به درجهٔ تسلیحاتی در اختیار دارد.
نتانیاهو درباره طرحهای احتمالی برای خارج کردن این مواد گفت: «وارد میشوید و آن را خارج میکنید.»
او افزود اگر توافقی حاصل شود، این «بهترین راه» برای خارج کردن اورانیوم با غنای بالای ایران خواهد بود.
نتانیاهو از مشخص کردن اینکه اگر توافقی با ایران دربارهٔ مواد هستهایاش حاصل نشود چه اتفاقی خواهد افتاد، خودداری کرد.
نخستوزیر اسرائیل گفت: «من قرار نیست جدول زمانی مشخصی برای آن ارائه دهم، اما میگویم که این ماموریتی فوقالعاده مهم است.»