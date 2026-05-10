روزنامه واشینگتن‌پست نوشت مقامات دولتی، اقتصاددانان و اتحادیه‌های کشاورزی می‌گویند بن‌بست بین آمریکا و جمهوری اسلامی که کشتیرانی در خلیج فارس را متوقف کرده، باعث ایجاد شوک‌ در زنجیره سوخت شده است که زندگی در هزاران کیلومتر دورتر، در شرق آسیا، را مختل می‌کند.

این روزنامه اشاره کرد که این وضعیت، هزینه‌های کشاورزان را در آغاز فصل‌های کلیدی کاشت افزایش می‌دهد و این موضوع، به شدت باعث کاهش بازده محصولات در نیمه دوم سال و پس از آن خواهد شد.

پیش‌تر دونگ‌یو چو، مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، پنج‌شنبه در یک سخنرانی در پایتخت ایتالیا، خطاب به رهبران جهان گفت که این جنگ نه تنها یک بحران ژئوپولیتیکی، بلکه «اختلال در سیستم جهانی کشاورزی و مواد غذایی» ایجاد کرده است.

واشینگتن‌پست نوشت نابودی زیرساخت‌های گازی در خلیج فارس توسط جمهوری اسلامی و مسدود ماندن تنگه هرمز، مانع از خروج منابع حیاتی سوخت و مشتقات آن مانند اوره از خاورمیانه شده است.

پرانشی گویال، تحلیلگر ارشد شرکت اقتصادی، به این روزنامه گفت: ۳۰ درصد از اوره تولیدی جهان «از بین رفته است». در مقابل، قیمت اوره ۴۰ درصد افزایش یافته است.

واشینگتن‌پست نوشت کشاورزان در تایلند، فیلیپین، بنگلادش و استرالیا، تصمیم گرفته‌اند که کاشت را حذف کنند یا سطح آن را کاهش دهند یا مصرف کود را قطع کنند که این امر باعث کاهش محصول خواهد شد.