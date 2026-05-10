دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، در بخش دیگری از مصاحبه با شریل اتکیسون، خبرنگار آمریکایی، در پاسخ به این که آیا جنگ علیه جمهوری اسلامی تمام شده، گفت: «نه، من این را نگفتم. من گفتم آن‌ها شکست خورده‌اند، اما این به معنای پایان کارشان نیست.»

ترامپ افزود: «ما می‌توانیم دو هفته دیگر هم وارد عمل شویم و هر هدفی را بزنیم. اهداف مشخصی داشتیم و احتمالا ۷۰ درصد آن‌ها را زده‌ایم، اما اهداف دیگری هم داریم که ممکن است به آن‌ها حمله کنیم.»

رییس‌جمهور آمریکا تاکید کرد: «اما حتی اگر این کار را هم نکنیم، سال‌های زیادی طول می‌کشد تا آن‌ها دوباره بازسازی کنند.»