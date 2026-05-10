امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، در واکنش به هشدار تهران علیه ناوهای جنگی فرانسه و بریتانیا گفت فرانسه «هرگز برنامه‌ای» برای استقرار ناوهایش در تنگه هرمز نداشته است.

رییس‌جمهور فرانسه که در حال حاضر در کنیا به سر می‌برد، گفت: «هرگز بحثی درباره استقرار [ناو] فرانسوی یا مشترک فرانسه و بریتانیا مطرح نبوده است اما ما در حالت آماده‌باش هستیم».

مکرون خواستار «آرامش و مسئولیت‌پذیری» شد و بر پایبندی خود به سه اصل تاکید می‌کند: «آزادی کشتیرانی، پایان هرگونه محاصره، و رد هر نوع عوارض یا هزینه عبور.»

او همچنین خواستار «بازگشایی مسالمت‌آمیز و هماهنگ تنگه هرمز» شده است.

پیش‌تر کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از اعزام ناوهای نظامی فرانسه و بریتانیا به منطقه گفت تامین امنیت تنگه هرمز صرفا در اختیار جمهوری اسلامی است.

او افزود که تنگه هرمز «ملک مشاع قدرت‌های فرامنطقه‌ای» نیست و هرگونه حضور نظامی برای همراهی با «اقدامات آمریکا» در این آبراه با «پاسخ قاطع و فوری» روبه‌رو خواهد شد.