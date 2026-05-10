مدیرعامل آرامکو: سود سه ماهه اول آرامکو در بحبوحه جنگ ایران، ۲۶ درصد افزایش یافت
مدیرعامل آرامکو گفت که سود سه ماهه اول این شرکت با رسیدن خط لوله اصلی به ظرفیت کامل در بحبوحه جنگ ایران، ۲۶ درصد افزایش یافت.
او اضافه کرد خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی، به یک شریان حیاتی تبدیل شده و به کاهش بخشی از پیامدهای شوک شدید جهانی انرژی کمک کرده است.
مدیرعامل آرامکو افزود حدود یک میلیارد بشکه از انتقال نفت کاسته شده و بازگشایی مسیرهای انتقال انرژی به معنای عادیسازی سریع وضعیت بازار نیست.
رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه «محمد رسولالله» تهران گفت: «در جشن بزرگ پیوند آسمانی زوجهای جانفدا، خودروهای جیپ جنگی برای جابهجایی عروس و دامادها در نظر گرفته شده که با گلآرایی، پرچم جمهوری اسلامی و تصاویر رهبری تزئین شده و زوجها در این خودروها در مراسم حضور خواهند یافت.
او افزود زوجهای شرکتکننده قرار است با «ماشینهای عروسی به شکل جیپ نظامی» و «خودروهای نظامی گلکاریشده» در سطح شهر حضور پیدا کنند تا «فضای شهر را به یک شکل هنری و نظامی» درآورند.
به گفته او، هدف این است که نشان داده شود این «زوجهای جانفدا» جان خود را «زیر پرچم جمهوری اسلامی تقدیم این نظام خواهند کرد» و «از هیچ چیز نمیترسند.»
او همچنین این مراسم را با ازدواجها در «بحبوحه جنگ» در دهه ۶۰ مقایسه کردند و گفت همانطور که در آن دوران «سنت الهی» ازدواج ادامه داشت، اکنون نیز در شرایط جنگ و تهدید، این سنتها ادامه خواهد یافت و «یک قاب تصویر جدید» به دنیا نشان داده میشود.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی و ایرانی گزارش داد مجتبی خامنهای پس از جراحت شدید در حملهای هوایی که به کشته شدن همسرش و علی خامنهای انجامید، بیش از دو ماه است در انظار عمومی ظاهر نشده و غیبت او به اختلاف میان حامیان حکومت بر سر مذاکره با آمریکا دامن زده است.
بر اساس این گزارش که یکشنبه ۲۰ اردیبهشت منتشر شد، مقامهای جمهوری اسلامی در حالی برای پایان دادن به جنگ به دنبال توافقاند که رهبر جدیدشان آشکارا از انظار عمومی غایب است و درباره مذاکرات نیز سکوت کرده است.
به نوشته این روزنامه، از زمان حمله هوایی ۹ اسفند تاکنون تنها پیامهایی منتسب به خامنهای و تصاویری از او منتشر شده که به نظر میرسد با هوش مصنوعی تولید یا دستکاری شدهاند؛ از جمله تصویر حساب او در ایکس و بیلبوردهای تبلیغاتی در تهران.
مقامهای جمهوری اسلامی نیز هیچ تصویر تازه یا فایل صوتی از او منتشر نکردهاند و همین موضوع باعث شده برخی شهروندان درباره زنده بودن او پرسشهایی مطرح کنند.
در ادامه این گزارش آمده است غیبت طولانی رهبر جدید جمهوری اسلامی اکنون به مشکلی جدی برای تهران تبدیل شده، زیرا مقامهای حکومت که در جریان جنگ وحدت خود را حفظ کرده بودند، اکنون بر سر میزان امتیازدهی به آمریکا برای رسیدن به توافق دچار اختلاف شدهاند.
ایراناینترنشنال ۱۵ اردیبهشت گزارش داد اطلاعات اختصاصی رسیده نشاندهنده اوجگیری بیسابقه تنش میان دولت و فرماندهان نظامی است و مسعود پزشکیان بهشدت از اقدامات احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، خشمگین است.
ایراناینترنشنال ۱۸ فروردین نیز از تعمیق بیسابقه شکاف در راس هرم قدرت جمهوری اسلامی و تداوم منازعات و رویارویی آشکار پزشکیان با فرماندهان ارشد سپاه خبر داده بود.
آرش عزیزی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه ییل، به والاستریت ژورنال گفت حامیان تندروی حکومت از غیبت طولانی خامنهای نگران شدهاند و مشروعیت مذاکرات را زیر سوال میبرند.
او افزود تندروهای جمهوری اسلامی بهویژه از نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در مذاکرات ناراضیاند و او را بیش از حد اهل مصالحه میدانند.
بر اساس این گزارش، برخی حامیان تندروی حکومت در شبکههای اجتماعی از خامنهای خواستهاند دستکم یک پیام صوتی منتشر و از مذاکرات حمایت کند.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای جمهوری اسلامی نوشت خامنهای بهدلیل «نگرانیهای امنیتی» در انظار عمومی ظاهر نمیشود، زیرا اسرائیل پیش از آتشبس، شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و از پا درآورد و او همچنان در فهرست اهداف اسرائیل قرار دارد.
والاستریت ژورنال همچنین به اظهارات اخیر پزشکیان پرداخت که گفته بود در جلسهای ۲.۵ ساعته با خامنهای شرکت کرده است؛ اظهاراتی که به نوشته این روزنامه، با هدف پاسخ دادن به تردیدها درباره زنده بودن رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد.
این در حالی است که بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خبر دیدار پزشکیان و خامنهای صحت ندارد و چنین دیداری انجام نشده است.
سعید گلکار، پژوهشگر حوزه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و استاد دانشگاه تنسی، در مصاحبه با والاستریت ژورنال گفت تهران در حال کار روی توافق است و پزشکیان تلاش میکند مخالفان و حامیان حکومت را قانع کند که خامنهای برای امنیت خود پنهان شده، نه اینکه کشته شده باشد.
در بخش پایانی گزارش، به اظهارات مظاهر حسینی، مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی، اشاره شده که برای نخستینبار جزییاتی از جراحتهای خامنهای ارائه داده و گفته بود زانو و کمر و پشت گوش او در حمله آسیب دیدهاند، اما او در سلامت کامل قرار دارد.
با این حال، این روزنامه نوشت این توضیحات نتوانسته تردیدها را از بین ببرد و همچنان این تصور وجود دارد که خامنهای برای ایفای نقشی فعال در اداره روزمره کشور بیش از حد بیمار است.
وای نت در تحلیلی به نوشته سور پلاکر، سردبیر ارشد اقتصادی این روزنامه، با مقایسه وضعیت کنونی جمهوری اسلامی با روزهای آخر آلمان نازی، هشدار داد ترامپ برای رفع تهدید جمهوری اسلامی نباید منتظر تغییر منطقی رویکرد تهران و یا خیزش مردم علیه حکومت بماند.
این مطلب نوشت: «در هفتههای اخیر، ترامپ توافقهایی معقول به حکومت ایران پیشنهاد کرده است تا به جنگ پایان دهد. تندروها در میان رهبران حکومت، با وجود ضربههایی که ایرانیان متحمل شدهاند و در جنگ با ایالات متحده و اسرائیل همچنان متحمل خواهند شد، این پیشنهادها را با تمسخر رد کردهاند.»
واینت هشدار داد: «اگر ترامپ تصمیم بگیرد با شکیبایی منتظر بماند تا آنان از تعصب و افراطگرایی خود دست بکشند، ممکن است دریابد که صبرش بینتیجه بوده است. این همان درس سختی است که تاریخ اروپا ۸۱ سال پیش لازم داشت.»
این تحلیل با اشاره به اینکه اکثریت آلمانیها با وجودی که ایمانشان را به هیتلر و حکومت نازیها از دست داده بودند، شورش نکردند و خودشان نازیسم را سرنگون نکردند، گفت حکومت آلمان نازی تا آخرین لحظه و تا زمانی که سربازان متفقین با زور بر درهای مقرهایشان کوبیدند، به سیاستهای تهدیدآمیز و سرکوبگرانه خود ادامه داد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، با اشاره به کابلهای فیبر نوری عبوری از تنگه هرمز و تهدید به اختلال در اقتصاد دیجیتال جهان در صورت آسیب به این کابلها، خواهان اخذ هزینه از شرکتهای خارجی و الزام غولهای فناوری نظیر متا، آمازون و مایکروسافت به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی شد.
تسنیم نوشت: «کابلهای تار نوری زیردریایی عبوری از تنگه هرمز روزانه حامل بیش از ۱۰ تریلیون دلار آمریکا تراکنش مالی (شامل پیامهای سوئیفت، معاملات بورس و تبادلات ارزی) هستند.»
رسانه وابسته به سپاه در ادامه خواستار «اخذ هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از شرکتهای خارجی، الزام غولهای فناوری (متا، آمازون، مایکروسافت) به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی و انحصار تعمیر و نگهداری کابلها از سوی شرکتهای ایرانی شد.»
فارس، دیگر وابسته به سپاه، نیز در گزارشی نوشت که دهها کابل فیبر نوری زیردریایی که آسیا، اروپا و خاورمیانه را به هم متصل میکنند، از گذرگاه تنگه هرمز عبور میکنند و تهدید کرد که «هرگونه آسیب به این کابلها میتواند اختلالات گستردهای در اینترنت و اقتصاد دیجیتال کشورهای مختلف ایجاد کند.»
ایراناینترنشنال موفق شد در چهار بخش جوایز رسانههای دیجیتال خاورمیانه انجمن جهانی ناشران اخبار (WAN-IFRA) را از آن خود کند. یکی از پروژههای این شبکه نیز به مرحله نهایی رقابتهای جهانی راه یافت.
براساس اعلام WAN-IFRA در رقابتهای رسانههای دیجیتال خاورمیانه ۲۰۲۶، پروژههای ایراناینترنشنال شامل «مدیا بات»، کمپین «زن، زندگی، آزادی» و «نقشه تعاملی اهداف اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه» موفق به کسب عنوان برندگان منطقهای در چند بخش شدند.
کمپین «زن، زندگی، آزادی» جایزه «بهترین کمپین بازاریابی برای یک برند خبری» را دریافت کرد. داوران این بخش از تاثیرگذاری، خلاقیت و گستره مخاطبان این پروژه تقدیر کردند.
پروژه «نقشه تعاملی اهداف اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه» برنده بخش «بهترین مصورسازی داده» در منطقه خاورمیانه شد. این پروژه با ترکیب دادههای منابع مختلف از جمله ویدیوهای شهروندی، گزارشهای میدانی و اخبار رسانههای محلی، رویدادها را بهصورت تعاملی روی نقشه نمایش میدهد.
«مدیا بات»، ربات تلگرامی ایراناینترنشنال نیز در دو بخش «نوآورانهترین محصول دیجیتال» و «بهترین تعامل با مخاطب» برنده شد. این محصول با هدف تسهیل دسترسی کاربران به اخبار و محتوای چندرسانهای طراحی شده است. «مدیا بات» در ادامه رقابت، به مرحله جهانی جوایز WAN-IFRA نیز راه یافته است.
برندگان نهایی بخش جهانی این رقابت قرار است ماه ژوئن در جریان کنگره جهانی رسانههای خبری WAN-IFRA در مارسی فرانسه معرفی شوند.
انجمن جهانی ناشران اخبار، یکی از بزرگترین و معتبرترین نهادهای بینالمللی در حوزه رسانه و روزنامهنگاری است که هزاران ناشر و سازمان خبری را در سراسر جهان نمایندگی میکند.
جوایز رسانههای دیجیتال این نهاد هر سال به برترین پروژههای نوآورانه در زمینه روزنامهنگاری دیجیتال، مصورسازی داده، محصولات رسانهای، بازاریابی رسانهای و تعامل با مخاطبان اهدا میشود.