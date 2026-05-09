بازنشر یک نظرسنجی از سوی ترامپ مبنی بر اولویت داشتن جلوگیری از ایران هستهای بر پایان جنگ
دونالد ترامپ ترامپ نتایج یک نظرسنجی درباره اولویت جلوگیری از هستهای شدن تهران بر پایان سریع جنگ را در شبکه تروث سوشال بازنشر کرد و نوشت: «بسیار مهم. این همان جایی است که ملت ما ایستاده است!»
دادههای نظرسنجی موسسه نپولیتن نیوز نشان میدهد که افکار عمومی دستیابی به اهداف کلیدی آمریکا را بر پایان سریع این موضوع در اولویت قرار میدهد.
بر اساس این نظرسنجی، ۵۳ درصد از رایدهندگان آمریکایی میگویند جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای مهمتر از پایان دادن به درگیریهاست و همچنین ۶۰ درصد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای را بر تثبیت قیمت انرژی در آمریکا در اولویت میدانند.