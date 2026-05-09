نیویورک پست جمعه به نقل از «منابع آگاه از مذاکرات» گزارش داد که جناح‌های رقیب در داخل ایران، به ویژه نفوذ رو به رشد سپاه پاسداران، تلاش‌های میانجی‌گری با آمریکا را پیچیده می‌کنند.

این گزارش می‌گوید مقامات سیاسی جمهوری اسلامی، از جمله رییس‌جمهور و وزیر خارجه، همچنان در دیپلماسی مشارکت دارند، اما منابع ادعا می‌کنند که در نهایت، سپاه پاسداران است که قدرت پذیرش یا رد هرگونه توافق را دارد.

یکی از منابع مورد استناد در این گزارش گفت که جنگ، موقعیت سپاه پاسداران را در داخل ایران تقویت کرده و به جناح‌های تندرو انگیزه طولانی کردن درگیری را داده است.

بر اساس این گزارش، میانجی‌ها همچنان نگران هستند که تأخیرها و اختلافات داخلی در داخل ایران می‌تواند تلاش‌ها برای دست‌یابی به توافق گسترده‌تر با واشنگتن را پیچیده کند.