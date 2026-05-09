گزارش‌ها حاکی از ادامه اخراج نیروی کار از واحدهای صنعتی در ایران است.

سازمان حقوق بشری حال‌وش نوشت نزدیک به دو هزار کارگر از سه هزار نیروی کار در پروژه‌های پتروشیمی در چابهار، «پیش از آغاز جنگ و بحران‌های اخیر» اخراج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، علاوه بر اخراج‌ها، مزایای کارگران نیز با تاخیر پرداخت می‌شود، ضمن آن‌که دستمزد ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومانی، پاسخ‌گوی هزینه‌ها نیست.

کانال پژواک کار ایران، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، از اخراج حدود ۳۰۰ کارگر شرکت «بشل موتور» در سوادکوه در استان مازندران، از ابتدای سال جاری و پس از پایان قراردادهای موقت، خبر داد.

این گزارش حاکی از آن است که کارفرما دلیل اخراج‌ها را «کمبود مواد اولیه» اعلام کرده است.

گزارش رسانه‌ها در ایران همراه با گفته‌های اعضای تشکل‌های حکومتی کارگری حاکی از بیکاری صدها هزار نفر پس از آغاز جنگ ایران است. در این مورد آمارها حاکی از اخراج و بیکاری دست‌کم دو تا سه میلیون نفر است.