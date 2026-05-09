نماینده مجلس: عوارض کشتیهای کشورهای موافق قطعنامه تنگه هرمز باید چند برابر شود
کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی باید برای کشتیهای متعلق به کشورهایی که در شورای امنیت به قطعنامه آمریکا و کشورهای عربی خلیجفارس درباره تنگه هرمز رای موافق میدهند «ممنوعیت تردد یا اخذ عوارض چندبرابری» اعمال کند.
پیشتر ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به پیشنویس قطعنامه بحرین علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت، در شبکه ایکس نوشته بود: «به دولتهایی همچون کشور ذرهبینی بحرین که در حال همراهی با قطعنامه آمریکایی هستند، درباره پیامدهای جدی این اقدام هشدار میدهیم.»