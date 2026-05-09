اداره تحقیقات فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، در جمع‌بندی نهایی خود درباره تیراندازی مرگبار ماه مارس اعلام کرد عامل حمله به‌تنهایی عمل کرده و هیچ ارتباطی با سازمان‌های تروریستی خارجی نداشته است؛ هرچند تحقیقات نشان می‌دهد او تحت تاثیر «جنگ ایران» و اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی قرار داشته و به رهبر کشته شده جمهوری اسلامی علاقه نشان می‌داده است.

به گزارش ای‌بی‌سی نیوز￼، فرد مهاجم «اندیاگا دیاگنه» ۵۳ ساله، شهروند آمریکاییِ سنگالی‌تبار، صبح اول مارس در خیابان معروف «سیکس استریت» آستین به سوی مردم تیراندازی کرد که در نتیجه آن سه نفر کشته و بیش از ۱۲ نفر زخمی شدند. او در نهایت در درگیری با نیروهای پلیس کشته شد.

اف‌بی‌آی در آغاز تحقیقات احتمال ارتباط این حمله با تروریسم سازمان‌یافته را بررسی کرده بود، اما در گزارش نهایی اعلام کرد «هیچ مدرکی» دال بر هدایت خارجی یا ارتباط او با گروه‌های تروریستی وجود ندارد.

در بیانیه رسمی اف‌بی‌آی آمده است: «تحقیقات نشان می‌دهد تشدید رفتار خشونت‌آمیز او تا حدی با محرک‌ها و نارضایتی‌های شخصی مرتبط با اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه [حکومت] ایران ارتباط داشته و در نهایت به حمله‌ای خشونت‌آمیز و ناگهانی منجر شده است.»

بر اساس این گزارش، زمان وقوع تیراندازی هم‌زمان با آغاز جنگ کنونی ایران و آمریکا بوده؛ جنگی که طی آن حملات آمریکا و اسرائیل به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، منجر شد.

اف‌بی‌آی همچنین اعلام کرد تحقیقات نشان داده دیاگنه «احترام و علاقه عمیقی» به خامنه‌ای داشته است. او هنگام حمله تی‌شرتی با طرح پرچم ایران و سوییشرتی با عبارت «Property of Allah» («متعلق به الله») بر تن داشته است.

این نهاد امنیتی تاکید کرد: «اگرچه علاقه او به ایران و آیت‌الله خامنه‌ای بدون تردید در گرایش او به خشونت نقش داشته، اما اف‌بی‌آی هنوز به شواهد قطعی درباره انگیزه دقیق او یا دلیل انتخاب محل حمله دست نیافته است.»

اف‌بی‌آی اعلام کرد تحقیقات برای روشن شدن همه ابعاد پرونده ادامه خواهد یافت و مقام‌های فدرال همچنان تمامی سرنخ‌های مرتبط با این حمله را بررسی می‌کنند.

