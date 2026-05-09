شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از «منابع آگاه» گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در کنار مقام‌های ارشد حکومت ایران «نقشی کلیدی در شکل‌دهی راهبرد جنگ» ایفا می‌کند.

به گزارش سی‌ان‌ان، با وجود این نقش، میزان دقیق اختیارات خامنه‌ای در ساختار قدرتی که اکنون دچار شکاف شده است، روشن نیست، اما او احتمالا در هدایت نحوه مدیریت مذاکرات با آمریکا برای پایان جنگ نقش دارد.

این منابع آگاه به سی‌ان‌ان گفتند جامعه اطلاعاتی آمریکا تاکنون نتوانسته است محل حضور او را به‌طور بصری تایید کند. بخشی از این ابهام به این دلیل است که او از وسایل الکترونیکی برای ارتباط استفاده نمی‌کند.

به گفته این منابع، خامنه‌ای تنها از طریق دیدار حضوری یا ارسال پیام توسط پیک ارتباط برقرار می‌کند و همچنان در انزوا تحت درمان جراحات خود قرار دارد؛ از جمله سوختگی‌های شدید در یک سوی بدن که صورت، بازو، تنه و پای او را تحت تاثیر قرار داده است.

سی‌ان‌ان اشاره کرد اطلاعات آمریکا درباره وضعیت او عمدتا از طریق افرادی که با خامنه‌ای در ارتباط هستند جمع‌آوری شده است، و افزود برخی تحلیلگران اطلاعاتی این احتمال را مطرح کرده‌اند که افراد در ساختار قدرت با ادعای دسترسی به او، از نامش برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.

با وجود ارزیابی‌ها درباره نقش او در راهبرد مذاکرات، یک منبع آگاه به سی‌ان‌ان گفت شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد خامنه‌ای از تصمیم‌گیری‌های روزمره تا حد زیادی دور است و تنها به صورت پراکنده در دسترس قرار می‌گیرد.

به گفته این منبع، مقام‌های ارشد سپاه پاسداران به همراه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، عملا اداره امور روزمره را بر عهده دارند. منبع دیگری گفت نشانه‌ای از صدور دستور مستمر از سوی خامنه‌ای وجود ندارد.

