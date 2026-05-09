بلومبرگ: تهران تاکنون هیچ نشانهای مبنی بر پذیرش طرح ترامپ نشان نداده است
بلومبرگ نوشت در حالی که آمریکا پس از درگیریهای اخیر در تنگه هرمز، در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی به طرح دونالد ترامپ است، تهران هنوز هیچ نشانهای نشان نداده که آیا طرح رییسجمهور آمریکا را میپذیرد یا نه.
بر اساس این گزارش، طرح آمریکا چهارشنبه ارسال شد و پیشنهاد میکند جمهوری اسلامی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را دوباره باز کند و ایالات متحده نیز طی ماه آینده محاصره بنادر ایران را پایان میدهد.
بلومبرگ نوشت که پذیرش پیشنهاد ترامپ از سوی جمهوری اسلامی میتواند به جنگ ۱۰ هفتهای پایان دهد؛ هرچند دو طرف همچنان باید درباره برنامه هستهای ایران بر سر توافقی مذاکره کنند.