فاکس‌نیوز گزارش داد که اگر مذاکرات واشینگتن با جمهوری اسلامی شکست بخورد، احتمالا ایالات متحده به‌سرعت برای تضعیف توانایی‌های نظامی تهران اقدام خواهد کرد.

این رسانه آمریکایی به نقل از سپهبد بازنشسته نیروی هوایی آمریکا، دیوید دپتولا، نوشت که اگر مذاکرات فروبپاشد، آمریکا تلاش می‌کند اهرم‌های باقی‌مانده تهران را از میان ببرد.

او گفت: «توانایی‌هایی که در مرکز توجه قرار خواهند گرفت، همان‌هایی هستند که ایران برای ایجاد اهرم فشار و اجبار از آن‌ها استفاده می‌کند: موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز، سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات حمله دریایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل، زیرساخت‌های سپاه پاسداران، کانال‌های پشتیبانی نیروهای نیابتی، و تاسیسات مرتبط با هسته‌ای.»

اولیویا ولز، سخنگوی کاخ سفید، به فاکس نیوز دیجیتال گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ همه کارت‌ها را در اختیار دارد و عاقلانه همه گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد تا اطمینان حاصل شود ایران هرگز نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»