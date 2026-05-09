مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای با عنوان «اختلال در شبکههای تدارکات نظامی خارجی ایران» نوشت: «امروز، دولت ترامپ تحریمهایی را علیه ۱۱ نهاد و سه فرد مستقر در ایران، چین، بلاروس و امارات متحده عربی که در تلاشهای ایران برای دستیابی یا استفاده از تسلیحات و مواد مرتبط دخیل هستند، اعمال میکند.»
او اشاره کرد که چند نهاد مستقر در چین که «تصاویر ماهوارهای را برای حملات نظامی ایران علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه فراهم میکنند»، در فهرست تحریمها قرار دارند.
روبیو افزود ما همچنین «نهادها و افرادی را که تلاشهای ارتش ایران را برای تأمین سلاح و همچنین مواد اولیه با کاربرد در برنامههای موشکهای بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) ایران ممکن میسازند»، تحریم میکنیم.
او تاکید کرد که تحریمهای اعمال شده از سوی دولت ترامپ، «نهادهای مستقر در چین را به دلیل حمایت از ایران پاسخگو میکند» و نوشت: «ایالات متحده تمام اقدامات لازم را برای هدف قرار دادن نهادها و افراد کشورهای ثالث که به پایگاه نظامی و صنعتی دفاعی ایران کمک میکنند، انجام خواهد داد.»
روبیو اعلام کرد که ایالات متحده در حال اقدام برای «مختل کردن شبکههای تدارکاتی حامی برنامههای نظامی ایران» است و نوشت: «این اقدام نشاندهنده تعهد مداوم ایالات متحده به حمایت از اعمال مجدد اقدامات محدودکننده و تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران است.»
او تحریمها را نتیجه مستقیم «اجرا نشدن قابل توجه» تعهدات هستهای جمهوری اسلامی خواند و اضافه کرد: «ایالات متحده، بر اساس تعهدات خود در سازمان ملل متحد، از تمام ابزارهای موجود، از جمله تحریمهای مستقل علیه نهادها و افرادی که در فعالیتهای ممنوعه توسط قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحدشرکت میکنند، برای افشا، مختل کردن و مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده ایران و جلوگیری از مشارکت ایران در فعالیتهای مربوط به بازسازی برنامههای حساس اشاعهای خود استفاده خواهد کرد.»
روبیو همچنین نوشت اقدام وزارت امور خارجه «افراد خاصی را در رابطه با فعالیتهای تسلیحات متعارف ایران هدف قرار میدهد» و نوشت اقدام وزارت خزانهداری گسترشدهندگان سلاحهای کشتار جمعی و حامیان آنها را هدف قرار میدهد.
شبکه سیانان به نقل از منابع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داد مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، با وجود پنهان بودن از انظار عمومی و ادامه درمان جراحات شدید ناشی از حملات آغاز جنگ، همچنان در شکلدهی به راهبرد حکومت و مذاکرات با آمریکا نقش دارد.
هرچند به نوشته سیانان، میزان دقیق اختیارات او در ساختار قدرتِ «چندپاره» جمهوری اسلامی روشن نیست. بر اساس این گزارش، مجتبی خامنهای پس از حملهای که به کشته شدن پدرش و چند فرمانده ارشد نظامی حکومت ایران انجامید، بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی شد، اما جامعه اطلاعاتی آمریکا تاکنون نتوانسته حضور یا محل اقامت او را بهطور مستقیم تایید کند.
منابع آگاه به سیانان گفتهاند خامنهای برای ارتباطات خود از هیچ وسیله الکترونیکی استفاده نمیکند و تنها از طریق ملاقات حضوری یا پیامرسانهای فیزیکی با اطرافیان در تماس است. این منابع افزودند او همچنان در انزوا به سر میبرد و تحت درمان جراحاتی از جمله سوختگی شدید در صورت، بازو، تنه و پا قرار دارد.
سیانان گزارش داد دولت دونالد ترامپ همچنان به دنبال پایان دیپلماتیک جنگ است؛ آن هم در شرایطی که آتشبس بیش از یک ماه ادامه یافته و ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد [حکومت] ایران، با وجود خسارات گسترده، همچنان بخش مهمی از توان نظامی خود را حفظ کرده و قادر است ماهها دیگر نیز محاصره آمریکا را تحمل کند.
بر اساس ارزیابیهای تازه اطلاعاتی، حدود دو سوم پرتابگرهای موشکی حکومت ایران همچنان سالم ماندهاند؛ رقمی که از برآوردهای قبلی بالاتر است. مقامهای آمریکایی معتقدند آتشبس به حکومت ایران فرصت داده بخشی از تجهیزات مدفونشده در حملات را بازیابی کند.
گزارش دیگری از سازمان سیا نیز نتیجه گرفته [حکومت] ایران احتمالا میتواند تا چهار ماه دیگر بدون فروپاشی کامل اقتصادی در برابر محاصره آمریکا دوام بیاورد.
سیانان نوشت با وجود آتشبس، در روزهای اخیر نیروهای آمریکایی و ایرانی همچنان درگیر تبادل آتش بودهاند و عبور و مرور در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است؛ در حالی که هر دو طرف مدعی کنترل این آبراه هستند.
یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا به سیانان گفت محاصره اعمالشده از سوی دولت ترامپ «تجارت ایران را قطع، درآمدها را نابود و روند فروپاشی ساختاری اقتصاد را تسریع کرده است.» این مقام همچنین گفت نیروی دریایی [حکومت] ایران «نابود شده» و رهبران جمهوری اسلامی در مخفیگاه به سر میبرند.
کاخ سفید نیز اعلام کرد عملیات نظامی و محاصره اقتصادی، همراه با شکافهای داخلی در ساختار قدرت ایران، توان تهران را برای ارائه مواضع واحد در مذاکرات کاهش داده است.
با این حال، منابع اطلاعاتی آمریکا به سیانان گفتهاند مجتبی خامنهای احتمالا از تصمیمگیریهای روزمره فاصله دارد و دسترسی به او محدود است. به گفته این منابع، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، عملا اداره روزمره کشور و جنگ را در دست گرفتهاند.
این گزارش میافزاید پرسشها درباره وضعیت جسمی و میزان قدرت رهبر جدید جمهوری اسلامی، کار دولت ترامپ را برای مذاکره دشوار کرده است؛ زیرا هنوز روشن نیست چه کسی در ایران اختیار واقعی برای توافق نهایی را دارد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، جمعه ۱۸ اردیبهشت گفت: «ساختار آنها همچنان بهشدت دچار شکاف و ناکارآمدی است و همین موضوع ممکن است مانعی برای مذاکرات باشد.»
سیانان همچنین گزارش داد ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا پیش از آغاز جنگ نیز پیشبینی کرده بودند که حذف رهبر پیشین جمهوری اسلامی لزوما به سقوط حکومت منجر نخواهد شد، زیرا جانشینان او نیز عمدتا از چهرههای تندرو و نزدیک به سپاه هستند.
بر اساس این گزارش، دولت ترامپ در هفتههای اخیر تلاش کرده از طریق مذاکرات به توافقی برای پایان جنگ برسد، اما اختلافات داخلی در ساختار قدرت ایران روند مذاکرات را پیچیده کرده است.
سیانان نوشت پیش از مذاکرات اسلامآباد، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، از برخی کشورهای خلیج فارس درباره اینکه چه کسی در ایران اختیار واقعی مذاکره دارد، مشورت خواسته بود و برخی مقامهای منطقهای، قالیباف را موثرترین چهره جمهوری اسلامی در این زمینه معرفی کرده بودند.
قالیباف دور نخست مذاکرات با آمریکا در اسلامآباد را رهبری کرد، اما این مذاکرات بدون توافق پایان یافت و دور دوم گفتوگوها در پاکستان نیز برگزار نشد. ترامپ دلیل این شکست را «شکاف شدید در حکومت ایران» عنوان کرده بود.
سیانان در پایان نوشت دولت ترامپ همچنان میگوید آتشبس برقرار است و تهران در حال بررسی تازهترین پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ است.
شبکه خبری سیانان به نقل از «منابع آگاه» گزارش داد ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در کنار مقامهای ارشد حکومت ایران «نقشی کلیدی در شکلدهی راهبرد جنگ» ایفا میکند.
به گزارش سیانان، با وجود این نقش، میزان دقیق اختیارات خامنهای در ساختار قدرتی که اکنون دچار شکاف شده است، روشن نیست، اما او احتمالا در هدایت نحوه مدیریت مذاکرات با آمریکا برای پایان جنگ نقش دارد.
این منابع آگاه به سیانان گفتند جامعه اطلاعاتی آمریکا تاکنون نتوانسته است محل حضور او را بهطور بصری تایید کند. بخشی از این ابهام به این دلیل است که او از وسایل الکترونیکی برای ارتباط استفاده نمیکند.
به گفته این منابع، خامنهای تنها از طریق دیدار حضوری یا ارسال پیام توسط پیک ارتباط برقرار میکند و همچنان در انزوا تحت درمان جراحات خود قرار دارد؛ از جمله سوختگیهای شدید در یک سوی بدن که صورت، بازو، تنه و پای او را تحت تاثیر قرار داده است.
سیانان اشاره کرد اطلاعات آمریکا درباره وضعیت او عمدتا از طریق افرادی که با خامنهای در ارتباط هستند جمعآوری شده است، و افزود برخی تحلیلگران اطلاعاتی این احتمال را مطرح کردهاند که افراد در ساختار قدرت با ادعای دسترسی به او، از نامش برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.
با وجود ارزیابیها درباره نقش او در راهبرد مذاکرات، یک منبع آگاه به سیانان گفت شواهدی وجود دارد که نشان میدهد خامنهای از تصمیمگیریهای روزمره تا حد زیادی دور است و تنها به صورت پراکنده در دسترس قرار میگیرد.
به گفته این منبع، مقامهای ارشد سپاه پاسداران به همراه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، عملا اداره امور روزمره را بر عهده دارند. منبع دیگری گفت نشانهای از صدور دستور مستمر از سوی خامنهای وجود ندارد.
نشریه آتلانتیک در گزارشی نوشت که دونالد ترامپ «واقعاً میخواهد جنگ با ایران پایان یابد» و افزود ترامپ از جنگی که بسیار دشوارتر از آنچه انتظار داشت و بسیار طولانیتر از آن چیزی که فکر میکرد، خسته شده است.
بر اساس این گزارش، حزب جمهوریخواه «با احتیاط افزایش قیمت بنزین و کاهش تعداد نظرسنجیها را زیر نظر دارد.»
آتلانتیک اشاره کرد که ترامپ نمیخواهد مانند برخی از اسلاف خود در یک درگیری خاورمیانه گرفتار شود.
این نشریه به نقل از «پنج دستیار و مشاور خارجی» نوشت ترامپ هرگز فکر نمیکرد که اوضاع به این شکل شود.
دو مشاور خارجی گفتند که او تصور میکرد ایران تبدیل به «ونزوئلای دیگری» خواهد شد، و پیروزی در عرض چند روز، حداکثر یک یا دو هفته حاصل میشود.
آتلانتیک در بخشی از گزارش خود نوشت که «با وجود بنبست مذاکرات، دستیاران و مشاوران گفتهاند که ترامپ تمایلی به از سرگیری خصومتها ندارد.»
در همین حال، «مقامهای آمریکایی به طور خصوصی اذعان میکنند که با توجه به اختلاف در رهبری ایران، مطمئن نیستند که با چه کسی مذاکره میکنند یا چه کسی در تهران قدرت انجام معامله را دارد.»
آتلانتیک اشاره کرد: «میانجیگران پاکستانی تلاش کردهاند تا مذاکرات را از سر بگیرند، اما عناصر میانهروتر در تهران تا حد زیادی توسط سپاه پاسداران تندرو کنار گذاشته شدهاند.»
با این همه، کاخ سفید معتقد است که جنگ به خوبی پیش میرود، و سخنگوی آن، اولیویا ولز، در بیانیهای به آتلانتیک گفت: «رییسجمهور همه کارتها را دارد و او عاقلانه همه گزینهها را روی میز نگه میدارد تا اطمینان حاصل کند که ایران هرگز نمیتواند به سلاح هستهای دست یابد.»
او تاکید کرد: «محاصره بسیار موفق، اقتصاد ایران را خفه میکند و ایالات متحده ثابت کرده است که ما برتری زمینی، دریایی و هوایی خود را حفظ میکنیم.»
به گزارش ههنگاو، در پی هجوم ماموران لباس شخصی و انتظامی با خودروی مسلح به تیربار به روستای پیان از توابع ایذه در بامداد سهشنبه ۸ اردیبهشت، دستکم هفت شهروند، از جمله یک کودک ۱۵ ساله به نام آراد کوچکی، بازداشت و سه نفر، از جمله یک زن به نام آرزو ململی، مجروح شدند.
طبق این گزارش، تاکنون هویت هفت تن از بازداشتشدگان بهنامهای البرز رمضانی، آراد کوچکی ۱۵ ساله، سامان تقیزاده، فرداد رحمانی، عسکر بداغی، حمزه رمضانی و محمد سلحشور احراز شده است.همچنین آرزو ململی بر اثر اصابت گلوله، کرامت کوچکی در پی اصابت اسلحه به ناحیه سر و هیبتالله عباسی نیز مجروح شدهاند.
طبق پستی که در حساب کاربری فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، کودک جانباخته در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، منتشر شده است، در پی هجوم این ماموران تعدادی از مغازههای شهروندان ساکن روستا تخریب و اموال داخل این مغازهها به سرقت برده شد.
ماموران همچنین اقدام به تخریب عکس آرتین رحمانی و نوشتن شعارهای حکومتی از جمله «لبیک یا خامنهای»، «امنیت» و «دوباره میآییم» و جملات توهینآمیز علیه فواد چوبین کردند.
وبسایت واینت￼ در تحلیلی نوشت حتی اگر جنگ [حکومت] ایران و آمریکا با آتشبس دائمی پایان یابد، جمهوری اسلامی با بحرانهای عمیق داخلی، اقتصادی و سیاسی درگیر خواهد ماند؛ بحرانهایی که به گفته این تحلیل ممکن است روند تغییرات سیاسی در ایران را تسریع کند.
در این تحلیل آمده است جنگ در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی پیشاپیش با یکی از شدیدترین بحرانهای داخلی خود پس از انقلاب ۱۳۵۷ مواجه بود؛ بحرانی که پس از گستردهترین موج اعتراضات ضدحکومتی در سالهای اخیر تشدید شد.
به نوشته واینت، حکومت ایران اکنون با بحران مشروعیتی عمیق روبهرو است؛ بحرانی که از شکاف فزاینده میان حکومت و جامعه، بهویژه نسل جوان، ناشی میشود و همزمان با مشکلات شدید اقتصادی، کمبود آب و بحران برق همراه شده است.
این تحلیل با اشاره به اعتراضهای پراکنده در بازار تهران میگوید چنین تجمعهایی بهتنهایی نشانه آغاز موج جدید اعتراضات نیست، زیرا اعتراض به بخشی دائمی از فضای اجتماعی ایران تبدیل شده است. بر اساس پژوهشی از دانشگاه استنفورد که در این گزارش به آن اشاره شده، تهران بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۴ بهطور متوسط هر سه روز یکبار شاهد نوعی اعتراض بوده است.
با این حال، واینت مینویسد جنگ اخیر همزمان باعث تقویت احساسات ملیگرایانه در بخشی از جامعه ایران شده است. در این تحلیل آمده ادامه حملات به زیرساختهای ملی و دانشگاهها، تهدیدهای دونالد ترامپ درباره «بازگرداندن ایران به عصر حجر» و گزارشهایی درباره تلاش برای تحریک اقلیتهای قومی، حتی در میان برخی مخالفان جمهوری اسلامی نیز نگرانیهایی درباره حفظ تمامیت و استقلال ایران ایجاد کرده است.
این تحلیل به نقل از بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه وابسته به حکومت، مینویسد بسیاری از شهروندان، در کنار خواست زندگی بهتر، اکنون حفظ استقلال سیاسی ایران را نیز ضروری میدانند و نگراناند تلاش برای فروپاشی حکومت به تهدیدی علیه موجودیت کشور تبدیل شود.
واینت در ادامه تاکید میکند رهبران جمهوری اسلامی بهخوبی از خطر بازگشت اعتراضات اجتماعی پس از پایان جنگ آگاهاند. در این گزارش به هشدار یک جامعهشناس ایرانی اشاره شده که گفته فشار اقتصادی، طبقه متوسط ایران را فرسوده کرده و جامعه را به سمت شکاف شدید میان اقلیتی ثروتمند و اکثریتی فقیر سوق داده است.
بر اساس این تحلیل، حتی اگر توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن به کاهش تحریمها منجر شود، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران - از جمله فساد، سوءمدیریت و سلطه نهادهای دولتی و شبهدولتی - همچنان پابرجا خواهد ماند و لغو تحریمها بهتنهایی قادر به حل بحران اقتصادی نخواهد بود.
واینت همچنین از شکلگیری آنچه «جمهوری اسلامی سوم» توصیف شده سخن میگوید؛ مرحلهای که به نوشته این تحلیل، پس از مرگ علی خامنهای و با افزایش نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ساختار قدرت از حکومت دینی به نوعی اقتدارگرایی نظامی تغییر یافته است.
به نوشته این تحلیل، رهبران جدید حکومت ایران در کوتاهمدت بر بقا و جلوگیری از ازسرگیری جنگ متمرکزند، اما پس از پایان درگیریها ناچار خواهند شد با پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی جنگ روبهرو شوند.
در این تحلیل آمده است بر اساس گزارشهای رسمی، تنها در استان تهران حدود ۶۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیده و مقامهای حوزه انرژی هشدار دادهاند بازسازی زیرساختها ممکن است حدود دو سال زمان ببرد. همچنین پیشبینی شده زمستان آینده از نظر تامین انرژی برای صنعت، کشاورزی و خدمات بسیار دشوار باشد و مصرف بخش خصوصی احتمالا باید تا ۴۰ درصد کاهش یابد.
واینت همچنین هشدار میدهد پایان جنگ ممکن است شکافهای داخلی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی را تشدید کند؛ بهویژه در شرایطی که حکومت تاکنون عمدتا به دلیل وضعیت جنگی انسجام خود را حفظ کرده است.
این تحلیل به وضعیت مجتبی خامنهای نیز اشاره میکند و مینویسد رهبر جدید جمهوری اسلامی ممکن است زودتر از انتظار با انتقادها درباره جانشینی موروثی و توانایی خود برای تثبیت قدرت روبهرو شود؛ موضوعی که از نگاه بسیاری با اصول اولیه جمهوری اسلامی در تضاد است.
واینت در پایان نتیجه میگیرد که حتی اگر تغییر حکومت در کوتاهمدت محتمل نباشد، پایان جنگ میتواند جمهوری اسلامی را ناچار کند با بحرانهای انباشته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه شود؛ بحرانهایی که به نوشته این تحلیل ممکن است روند فرسایش و افول نظام را تسریع کنند.