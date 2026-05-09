بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، محمد موسایی، ۳۴ ساله، اهل قرچک و پدر یک کودک چهارساله، شامگاه ۱۸ دی‌ماه در جریان تجمعات اعتراضی میدان کلانتری این شهر کشته شد.

بر اساس اطلاعات رسیده، نیروهای مستقر بر ساختمان سنتینیال در محدوده میدان کلانتری به سوی معترضان تیراندازی کردند و گلوله‌ای به سر محمد موسایی اصابت کرد و او در همان لحظه جان باخت.

بر اساس این گزارش، پیکر او توسط نیروهای امنیتی در بیابان رها شد و ساعاتی در همان‌جا ماند تا اینکه بامداد جمعه با آمبولانس به بیمارستان ستاری منتقل شد.

روند تحویل پیکر نیز با تاخیر و محدودیت همراه بود.

پیکر او روز ۱۹ دی از قرچک به کهریزک و سپس به بهشت زهرا منتقل شد. پس از چند روز اجازه دفن صادر شد، اما خانواده نتوانستند او را در آرامستان مورد نظر خود به خاک بسپارند.

بر اساس اطلاعات رسیده، نیروهای امنیتی در روزهای پس از این حادثه خانواده محمد موسایی را تحت فشار و تهدید قرار داده‌اند تا درباره این واقعه اطلاع‌رسانی نکنند و مراسمی برای او برگزار نکنند.

نزدیکانش از محمد موسایی به عنوان مردی شجاع، خانواده‌دوست و عاشق خاندان پهلوی یاد می‌کنند؛ پدری جوان که در جریان اعتراضات کشته شد.