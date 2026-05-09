حزب مردمی اسپانیا: اگر اتفاقی برای نرگس محمدی بیفتد، مسئولیت آن با جمهوری اسلامی خواهد بود
بنیاد نرگس اعلام کرد که گروه پارلمانی حزب مردمی اسپانیا با ارائه یک «پیشنهاد رسمی» به هیاترییسه مجلس نمایندگان این کشور، خواستار «مداخله فوری برای رسیدگی به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران» شد.
در این پیشنهاد بهویژه به «وخامت وضعیت سلامتی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳و زندانی سیاسی» اشاره شده است.
بنیاد نرگس افزود: «در این سند، وضعیت او به عنوان یک شرم اخلاقی برای جامعه بینالمللی» توصیف شده است.
گروه پارلمانی حزب مردمی اسپانیا تاکید کرده است که «رژیم ایران در پاسخ به ایستادگی» محمدی، «عامدانه از ارائه درمان پزشکی مناسب خودداری میکند.»
امضاکنندگان پیشنهاد هشدار دادند که اگر اتفاقی برای او بیفتد، «مسئولیت آن مستقیماً بر عهده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
پیش از این، نمایندگان «انجمن ایرانی حامی حقوق بشر در اسپانیا» پنجشنبه با فرانسینا آرمنگول، رییس کنگره نمایندگان اسپانیا دیدار کردند.
فریبا احسان، رییس انجمن، از جمله در مورد «نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران» سخن گفت و از جمله به «سرکوب خشونتآمیز شهروندان معترض به شرایط دشوار زندگی خود، بازداشتهای گسترده، شکنجه در زندانها، و اجرای نظاممند حکم اعدام از طریق محاکمات صحرایی در دادگاههایی که در آنها هیچگونه تضمین حقوقی وجود ندارد»، اشاره کرد.
او همچنین «نگرانی عمیق انجمن ایرانی حامی حقوق بشر در اسپانیا و دیگر بخشهای اجتماعی و سیاسی ایران و سایر نقاط جهان را نسبت به وضعیت وخیم جسمانی محمدی» مطرح کرد.
احسان در عین حال، خواستار دخالت کنگره اسپانیا برای پایان دادن به اعدامها در ایران و آزادی زندانیان سیاسی، بهویژه نرگس محمدی، شد.
نمایندگان جامعه بهایی اسپانیا شرکتکننده در این دیدار، به تبعیضهای گستردهای که این جامعه از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در ایران متحمل شده است، اشاره کردند.