معاون وزیر ارتباطات از تلاش برای اجرای مدل اینترنت چین در ایران خبر داد
احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، گفت نهادهای امنیتی بهدنبال اجرای راهکاری مشابه چین برای محدودیت اینترنت در ایران هستند. او هشدار داد تفاوت در دسترسی مردم میتواند به نارضایتی اجتماعی و چالش امنیتی منجر شود.
گفتوگو با علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
فدراسیون بینالمللی فوتبال، فیفا، روز جمعه اعلام کرد پیش از نخستین بازی در هر یک از سه کشور میزبان جام جهانی ۲۰۲۶، مکزیک، کانادا و ایالات متحده، مراسم افتتاحیه جداگانه برگزار خواهد شد و موزیسینهای شناختهشدهای در این مراسمها، اجرا خواهند داشت.
بزرگترین جام جهانی تاریخ پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ در مکزیکوسیتی آغاز میشود.
فیفا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد گروه پاپ مکزیکی مانا، برنده جایزه گرمی، در کنار آلخاندرو فرناندس و بلیندا در این مراسم اجرا خواهند داشت.
به نوشته رویتزر آلنيس موریست، مایکل بوبله، السیا کارا و سنجوی، دیجی بنگلادشیـآمریکایی ساکن لسآنجلس، پیش از دیدار افتتاحیه مرحله گروهی کانادا برابر بوسنی و هرزگوین در ۱۲ ژوئن در تورنتو اجرا خواهند کرد.
همان روز، کیتی پری، خواننده و ترانهسرای آمریکایی، اجرای اصلی مراسم پیش از دیدار تیم ملی آمریکا برابر پاراگوئه در لسآنجلس را بر عهده خواهد داشت. همچنین نایوادیوس ویلبورن، معروف به فیوچر، خواننده رپ اهل آتلانتا، نیز برنامه اجرا میکند.
روز گذشته شکیرا خواننده مشهور کلمبیایی، با انتشار ویدئویی در اینستاگرام خود، از آهنگ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ به نام «دای دای» رونمایی کرد.
جام جهانی ۲۰۲۶ دومین دوره در تاریخ این رقابتها است که به میزبانی مشترک چند کشور برگزار میشود.
پیش از این، جام جهانی ۲۰۰۲ بهطور مشترک در کره جنوبی و ژاپن برگزار شد و مراسم افتتاحیه در کره جنوبی انجام گرفت.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، شنبه گفت اروپا میخواهد برای حفظ کارکرد ائتلاف ناتو تلاش کند.
مرتس در یک کنفرانس خبری مشترک با اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، گفت: «ما واقعا مایل هستیم این ائتلاف را برای آینده زنده نگه داریم.»
او همچنین گفت سوئد و فنلاند ستون اروپایی این ائتلاف را تقویت کردهاند.
تنشها میان دولت دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، و شرکای اروپایی ناتو، پرسشهایی درباره آینده این ائتلاف برانگیخته است.
این تنشها که پیشتر بهدلیل انتقاد آمریکا از اروپا درباره هزینههای دفاعی و موضوعاتی مانند سیاست مهاجرت بالا گرفته بود، پس از آن افزایش یافت که آلمان و دیگر کشورهای اروپایی از حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی خودداری کردند.
نیویورکتایمز گزارش داد روسیه از طریق دریای خزر کالاهای نظامی و تجاری به ایران ارسال میکند تا توان جمهوری اسلامی را برای مقاومت در برابر حملات آمریکا تقویت کند. این رسانه به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت روسیه از مسیر دریای خزر قطعات پهپاد به ایران منتقل میکند.
بر اساس این گزارش، روسیه همچنین کالاهایی را تامین میکند که پیشتر معمولا از تنگه هرمز عبور میکردند.
آمارهای تجاری روسیه نشان میدهند حملونقل از طریق دریای خزر در ماههای اخیر افزایش یافته است.
ویتالی چرنوف، مدیر بخش تحلیل در گروه رسانهای پورتنیوز، گفت سالانه دو میلیون تن گندم روسیه که پیشتر از دریای سیاه به ایران ارسال میشد، اکنون از مسیر خزر منتقل میشود.
او افزود: «در سایه بیثباتی در خاورمیانه، مسیرهای خزر به ایران بسیار جذابتر به نظر میرسند.»
الکساندر شاروف، رییس موسسه روسایراناکسپو که به صادرکنندگان روسیه برای یافتن خریداران ایرانی کمک میکند، نیز برآورد کرد حجم بار عبوری از خزر ممکن است امسال دو برابر شود.
نیویورکتایمز نوشت که حمله جنگندههای اسرائیلی به مرکز فرماندهی نیروی دریایی جمهوری اسلامی در بندر انزلی در اسفند ۱۴۰۴، بار دیگر نگاهها را به دریای خزر جلب کرد. جایی که در ماههای اخیر به یکی از مهمترین مسیرهای تجاری و لجستیکی میان ایران و روسیه تبدیل شده است و نقشی فزاینده در تجارت آشکار و پنهان میان تهران و مسکو پیدا کرده است.
به نوشته نیویورکتایمز، برای ایران و روسیه - دو کشوری که همزمان درگیر جنگ و تحت تحریمهای گسترده غرب هستند - دریای خزر به مسیر مهمی برای انتقال کالا و همکاریهای اقتصادی و نظامی تبدیل شده است.
مقامهای آمریکایی گفتند روسیه از طریق دریای خزر قطعات پهپاد برای حکومت ایران ارسال میکند تا تهران بتواند توان پهپادی خود را که در جنگ اخیر حدود ۶۰ درصد آن از دست رفته است، بازسازی کند.
این مقامها که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند مسکو همچنین بخشی از کالاهایی را که پیشتر از مسیر تنگه هرمز وارد ایران میشد، اکنون از طریق دریای خزر منتقل میکند. بهویژه پس از آن که تنگه هرمز با محاصره نیروی دریایی آمریکا روبهرو شد.
مقامهای حکومت ایران نیز اعلام کردهاند توسعه مسیرهای جایگزین تجاری با سرعت در حال انجام است و چهار بندر ایران در ساحل خزر بهصورت شبانهروزی در حال دریافت گندم، ذرت، خوراک دام، روغن آفتابگردان و دیگر کالاهای اساسی هستند.
محمدرضا مرتضوی، رییس انجمن صنایع غذایی ایران، به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت ایران در حال انتقال مسیر واردات کالاهای اساسی به دریای خزر است.
مسیر دشوار برای رصد غرب
آمارهای بنادر روسیه نیز نشاندهنده رشد سریع حملونقل در دریای خزر است.
چرنوف گفت دو میلیون تن گندم روسیه اکنون از مسیر خزر منتقل میشود، زیرا مسیر دریای سیاه در معرض حملات اوکراین قرار دارد.
دریای خزر که بزرگتر از ژاپن و بزرگترین دریاچه جهان محسوب میشود، به نوشته نیویورکتایمز به مسیر دشواری برای رصد غرب تبدیل شده است.
گروههای ردیابی دریایی میگویند کشتیهایی که میان بنادر ایران و روسیه رفتوآمد میکنند، اغلب سامانههای ردیابی خود را خاموش میکنند.
بر خلاف خلیج فارس، آمریکا نیز امکان توقیف یا بازرسی کشتیها در خزر را ندارد، زیرا تنها پنج کشور ساحلی به این آبراه دسترسی دارند.
نیکول گراجفسکی، پژوهشگر حوزه ایران و روسیه در موسسه مطالعات سیاسی پاریس، گفت: «اگر بهدنبال مسیر ایدهآل برای دور زدن تحریمها و انتقال تجهیزات نظامی باشید، دریای خزر همانجاست.»
همکاری پهپادی تهران و مسکو
این گزارش تاکید کرد همکاری نظامی جمهوری اسلامی و روسیه در زمینه پهپادها، نمونهای از نزدیکی دفاعی دو کشور است.
به گفته مقامهای آمریکایی، در حالی که روسیه در سالهای گذشته برای جنگ اوکراین از ایران پهپاد دریافت میکرد، همزمان قطعات و فناوری به ایران میفرستاد.
اما پس از آن که این کشور از تیر ۱۴۰۲ تولید نسخه بومی پهپاد شاهد را در کارخانهای در تاتارستان آغاز کرد، نیازش به واردات مستقیم از ایران کاهش یافت.
اوکراین در مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد یک کشتی روسی را در بندر اولیا در شمال غرب خزر هدف قرار داده که به گفته کییف در حال انتقال قطعات پهپاد شاهد از ایران بوده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز پیشتر این کشتی و مالک روس آن را تحریم کرده و گفته بود در انتقال موشکهای بالستیک کوتاهبرد از ایران به روسیه نقش داشتهاند.
خزر، نقطه کور برای آمریکا
به نوشته نیویورکتایمز، اهمیت راهبردی دریای خزر برای ایران و روسیه سالهاست روشن بوده است.
دو کشور نزدیک به دو دهه است طرح ایجاد کریدور تجاری میان دریای بالتیک و اقیانوس هند را دنبال میکنند؛ مسیری ۷۲۰۰ کیلومتری که از غرب روسیه و حوضه خزر عبور میکند و هدف آن دور زدن مسیرهای تجاری تحت کنترل غرب است.
با این حال، کارشناسان معتقدند جنگها و تحریمها ممکن است منابع لازم را برای توسعه زیرساختهای این پروژه تضعیف کرده باشند.
لوک کافی، پژوهشگر ارشد موسسه هادسون، گفت دریای خزر همچنان «نقطه کور ژئوپلیتیکی» برای آمریکاست.
او افزود: «برای سیاستگذاران آمریکایی، خزر تقریبا مثل یک سیاهچاله ژئوپلیتیکی است؛ انگار که اصلا وجود ندارد.»
به نوشته نیویورکتایمز، پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، اهمیت دریای خزر برای آمریکا و اروپا بیشتر آشکار شد؛ زمانی که روسیه بار دیگر از کشتیهای مستقر در خزر برای شلیک موشک به اهدافی در اوکراین استفاده کرد.
این گزارش افزود که تهران نیز در مراحل اولیه جنگ اوکراین، از مسیر خزر برای ارسال مهمات و سپس پهپادهای شاهد به روسیه استفاده کرد.
آنا بورشفسکایا، پژوهشگر موسسه واشینگتن، گفت: «ایران و روسیه راههایی برای دور زدن تحریمها پیدا کردهاند و دقیقا به همین دلیل، اسرائیل بندر انزلی را هدف قرار داد، چون میدانست روسیه از طریق این مسیر کوچک اما بسیار مهم، میتواند کمک زیادی به ایران بکند.»