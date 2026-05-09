ترامپ: مقامات جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند
ترامپ در مصاحبه تلفنی با شبکه السیآی فرانسه گفت که مقامات جمهوری اسلامی واقعا خواهان دستیابی به توافق هستند و انتظار دارد خیلی زود از جمهوری اسلامی پاسخ دریافت کند.
پیشتر اعلام شده بود واشینگتن همچنان در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای پایان رسمی جنگ است.
در حالی که آتشبس شکننده میان حکومت ایران و ایالات متحده با درگیریهای تازه در خلیج فارس بار دیگر زیر فشار قرار گرفته، دو طرف نشانهای از نزدیک شدن به پایان جنگ نشان نمیدهند.
همزمان، یک ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نتیجه گرفت تهران میتواند ماهها در برابر محاصره دریایی مقاومت کند.