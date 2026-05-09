مجید موافق قدیری، رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، اعلام کرد که در حال حاضر بیش از ۹۰۰ کارخانه فعال خوراک دام، طیور و آبزیان در کشور وجود دارد که سالانه حدود ۱۱ میلیون تن خوراک تولید می‌کنند، اما این واحدها با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت دارند.

به گفته او، وابستگی شدید به واردات نهاده‌ها عامل اصلی این وضعیت است؛ به‌طوری‌که در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴ میلیون تن نهاده به ارزش ۴.۹ میلیارد دلار وارد کشور شده است.

او در گفت‌‌وگو با خبرگزاری برنا با اشاره به بحران تأمین نهاده‌های اصلی گفت نیاز سالانه کشور به ذرت حدود ۱۲ میلیون تن است که بیش از ۹۰ درصد آن وارداتی است.

رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ادامه داد که از مجموع نیاز ۳ میلیون تنی به سویا، تولید داخلی تنها حدود ۱۵۰ هزار تن را پوشش می‌دهد و بیش از ۹۵ درصد وابستگی به واردات وجود دارد.

به گفته قدیری، در حوزه جو نیز نیمی از نیاز ۶ میلیون تنی کشور از خارج تامین می‌شود و همین وابستگی، صنعت را در برابر نوسانات ارزی و تأخیر در تخصیص ارز نیمایی آسیب‌پذیر کرده است.

قدیری تاکید کرد حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی باعث شوک سنگین قیمتی در زنجیره تولید شد و در برخی مقاطع هزینه تولید مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز تا چهار برابر افزایش یافت.