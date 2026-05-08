نتایج اولیه انتخابات شوراهای محلی در انگلستان نشان می‌دهد حزب راستگرای «ریفورم» پیشروی قابل توجهی داشته و حزب کارگر در چندین منطقه کرسی‌های خود را از دست داده است.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در واکنش به شکست حزب کارگر اعلام کرد از سمت خود کناره‌گیری نمی‌کند.

او گفت: «ما چند تصمیم گرفتیم که از نظر تثبیت اقتصاد، سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی و کشیده نشدن به جنگ ایران، تصمیم‌های درستی بودند.»

استارمر ادامه داد: «اما در عین حال، اشتباهات غیرضروری هم داشتیم. وظیفه من اکنون این است که گام‌هایی را برای ایجاد تغییری که مردم می‌خواهند و شایسته آن هستند، مشخص کنم.»