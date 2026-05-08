سه سرباز و یک غیرنظامی اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی تفهیم اتهام میشوند
ارتش و سازمان امنیت داخلی اسرائیل اعلام کردند سه سرباز و یک شهروند غیرنظامی جمعه به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در دادگاه تفهیم اتهام خواهند شد.
بر اساس این گزارش، این سربازان که در یک مدرسه فنی وابسته به نیروی هوایی اسرائیل آموزش میدیدند، از تاسیسات نظامی عکسبرداری کردهاند.
مقامهای اسرائیلی همچنین اعلام کردند این سه سرباز پیش از اعزام به خدمت و زمانی که هنوز به سن قانونی نرسیده بودند، با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ارتباط بودند و ماموریتهای جاسوسی انجام دادند.