سازمان بینالمللی دریانوردی: ۱۵۰۰ کشتی و ۲۰ هزار خدمه آنها در خلیج فارس گرفتار شدهاند
رییس سازمان بینالمللی دریانوردی متعلق به سازمان ملل میگوید حدود ۱۵۰۰ کشتی و ۲۰ هزار خدمه آنها به دلیل مسدود شدن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی در خلیج فارس گرفتار شدهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، در کنوانسیون دریایی کشورهای آمریکایی در پاناما گفت خدمه سرگردان این کشتیها «افراد بیگناهی هستند که هر روز کار خود را به نفع کشورهای دیگر انجام میدهند»، اما «به دلیل موقعیتهای ژئوپولیتیکی خارج از کنترل خود گرفتار شدهاند.»
او همچنین اعلام کرد: «ده ملوان طی بیش از ۳۰ حمله به کشتیها جان خود را از دست دادهاند.»
دومینگز خواستار خودداری از اعزام کشتی به خلیج فارس شد تا آمار مرگ و میر در میان ملوانان افزایش نیابد یا ضررهای اقتصادی بیشتری وارد نشود.