مارکو روبیو: کنترل تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی را نخواهیم پذیرفت
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده که به ایتالیا سفر کرده، گفت که ما کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را نخواهیم پذیرفت و همچنین همه موافقند که داشتن سلاح هستهای از سوی جمهوری اسلامی غیرقابل قبول است.»
او در خصوص مذاکرات با دولت لبنان نیز گفت: «ما میخواهیم دولت مشروع لبنان قوی باشد و حزبالله مانعی برای این امر است.»
روبیو ادامه داد: «حزبالله کاملا یک نیروی نیابتی جمهوری اسلامی است و بدون آنها وجود نخواهد داشت.»
روبیو تاکید کرد که ما در تلاشیم تا تامین مالی حزبالله را متوقف کنیم.