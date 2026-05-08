روزنامه «آسیاتودی» به نقل از یک مقام وزارت دفاع کره جنوبی گزارش داد ناوشکن «ونگکان» که بهطور اضطراری به سامانه دفاعی ضدپهپاد مجهز شده، در چارچوب چهلوهشتمین اعزام یگان «چانگهه» راهی منطقه خلیج عدن خواهد شد.
یگان چانگهه ماموریت رسمی کره جنوبی برای اسکورت کشتیها در آبهای سومالی را بر عهده دارد.
بر اساس این گزارش، ناوشکن ونگکان قرار است اوایل ژوئن در خلیج عدن جایگزین ناوشکن دیگری شود. این شناور از سامانههای عمودپرتاب کرهای، طراحی رادارگریز و حدود ۲۶۰ نیروی یگان ویژه، هوانیروز و تفنگدار دریایی برخوردار است.
این ناوشکن همچنین به سامانه جدید ضدپهپاد مجهز شده است. مقامهای کره جنوبی دلیل نصب این سامانه را حملات حوثیها در دریای سرخ و افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز عنوان کردهاند.
با این حال، هنوز مشخص نیست ماموریت یگان نظامی کره جنوبی در دریای سرخ به تنگه هرمز نیز گسترش خواهد یافت یا نه.
این گزارش چند روز پس از انفجار در یک کشتی فلهبر کرهای در تنگه هرمز منتشر شد؛ رخدادی که دونالد ترامپ آن را ناشی از حمله جمهوری اسلامی توصیف کرد.
دولت کره جنوبی پیشتر از احتمال مشارکت سئول در ماموریت چندملیتی دفاع از تنگه هرمز سخن گفته بود.