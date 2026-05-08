دونالد ترامپ اعلام کرد سه ناوشکن آمریکایی در حالی که «زیر آتش» قرار داشتند، با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند و نیروهای آمریکایی حملات موشکی، پهپادی و دریایی حکومت ایران را دفع کردهاند.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال￼ نوشت: «هیچ آسیبی به این سه ناوشکن وارد نشد، اما خسارت سنگینی به مهاجمان ایرانی وارد شد.» او گفت نیروهای ایرانی و «شمار زیادی قایق کوچک» که به گفته او برای جایگزینی نیروی دریایی «کاملا از کار افتاده» حکومت ایران استفاده میشدند، «به طور کامل نابود شدند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت موشکهایی که به سمت ناوشکنهای آمریکایی شلیک شده بود «بهراحتی سرنگون شدند» و پهپادهای مهاجم نیز «در هوا سوزانده شدند.»
ترامپ در بخش دیگری از پیام خود جمهوری اسلامی را «یک کشور عادی» ندانست و نوشت: «آن کشور را دیوانگان رهبری میکنند و اگر فرصت استفاده از سلاح هستهای را داشته باشند، بدون تردید این کار را خواهند کرد.»
او همچنین هشدار داد در صورتی که حکومت ایران «توافق» مورد نظر آمریکا را «سریع» امضا نکند، واشینگتن در آینده «بسیار سختتر و بسیار خشنتر» به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.
ترامپ در پایان نوشت سه ناوشکن آمریکایی پس از این درگیریها دوباره به «محاصره دریایی» آمریکا بازخواهند گشت؛ محاصرهای که او آن را «دیوار فولادین» توصیف کرد.
«کسانی که به ناوشکنها شلیک کردند دیگر بین ما نیستند»
ترامپ ساعاتی بعد در جمع خبرنگاران نیز جمهوری اسلامی را به حملات شدیدتر تهدید کرد و گفت اگر تهران توافق مورد نظر واشینگتن را امضا نکند، «درد زیادی» خواهد کشید.
ترامپ با اشاره به درگیریهای پنجشنبه شب در تنگه هرمز گفت: «آنها امروز با ما شوخی کردند. ما هم آنها را نابود کردیم.» او گفت نیروهای ایرانی به سمت ناوشکنهای آمریکایی موشک، پهپاد و قایقهای تندرو فرستادند، اما «همهشان ظرف حدود دو دقیقه نابود شدند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت همه موشکها و پهپادهای شلیکشده به سمت ناوشکنهای آمریکایی رهگیری و منهدم شدند و افزود: «کسانی که آنها را شلیک کردند دیگر بین ما نیستند.»
ترامپ با اشاره به نفتکشی که به گفته او هدف قرار گرفته بود، گفت آمریکا برای جلوگیری از بحران زیستمحیطی، به جای غرق کردن نفتکش، «سکان آن را هدف گرفت» و باعث شد کشتی «دور خودش بچرخد.»
او در ادامه در پاسخ به سوالی که از وضعیت آتشبس پرسیده بود، ضمن تاکید براینکه «آتشبس هنوز برقرار است»، جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت: «اگر آتشبسی در کار نباشد، فقط باید به یک درخشش عظیم که از ایران بیرون میآید نگاه کنید.» ترامپ افزود تهران باید «خیلی سریع» توافق با آمریکا را امضا کند، زیرا در غیر این صورت «درد زیادی» خواهد کشید.
ترامپ بار دیگر تاکید کرد مقامهای جمهوری اسلامی بیش از او خواهان دستیابی به توافق هستند و گفت: «آنها خیلی بیشتر از من میخواهند توافق امضا شود.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت پیشنهاد واشینگتن صرفا «یک توافق یکصفحهای» نیست، بلکه توافقی است که بر اساس آن [حکومت] ایران «سلاحهایش را نخواهد داشت» و «غبار هستهای» را تحویل خواهد داد.
ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش، در پاسخ به سوالی درباره «تغییر رژیم» در ایران گفت: «ما رژیم اول را کنار زدیم. رژیم دوم را کنار زدیم. بیشتر رژیم سوم را هم از بین بردیم.» او افزود: «فکر میکنم این نهایت تغییر رژیم است.»
ترامپ همچنین با اشاره به سفر مارکو روبیو به واتیکان و دیدارش با پاپ گفت از او خواسته تا به پاپ «خیلی محترمانه» بگوید که وقتی که از حکومت ایران دفاع میکند این موضوع را هم بدانید که «[حکومت] ایران ۴۲ هزار معترض بیگناه را که نه اسلحه داشتند و نه سلاحی، کشته است.»
اظهارات ترامپ پس از آن مطرح میشود که فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، نیز اعلام کرده بود نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکنهای این کشور از تنگه هرمز، حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و اهداف نظامی حکومت ایران را هدف قرار دادهاند. جمهوری اسلامی نیز متقابلا آمریکا را به نقض آتشبس و حمله به نفتکشها و مناطق ساحلی ایران متهم کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروت سوشال نوشت که سه ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده زیر آتش نیروهای جمهوری اسلامی از تنگه هرمز خارج شدند و افزود که ناوشکنهای آمریکایی آسیبی ندیدند، اما «خسارت بزرگی به مهاجمان ایرانی وارد شد.»
او افزود: «سه ناوشکن آمریکایی کلاس جهانی، با موفقیت بسیار زیاد، زیر آتش از تنگه هرمز خارج شدند. هیچ آسیبی به سه ناوشکن وارد نشد، اما خسارات زیادی به مهاجمان ایرانی وارد شد.»
ترامپ نوشت: «آنها به همراه قایقهای کوچک متعدد به طور کامل نابود شدند.»
رییسجمهوری آمریکا اضافه کرد این قایقها خیلی سریع به قعر دریا رفتند.
او اشاره کرد: «موشکهایی به سمت ناوشکنهای ما شلیک شد، اما بهراحتی منهدم شدند. همچنین پهپادهایی به پرواز درآمدند که در هوا سوزانده شدند و بسیار زیبا به دریا سقوط کردند، مثل پروانهای که به سوی مرگش فرو میافتد.»
ترامپ نوشت: «یک کشور عادی اجازه میداد این ناوشکنها عبور کنند، اما ایران کشور عادیای نیست. آنها توسط دیوانهها اداره میشوند، و اگر فرصتی برای استفاده از سلاح هستهای داشته باشند، بدون تردید این کار را خواهند کرد — اما هرگز چنین فرصتی پیدا نخواهند کرد. همانطور که امروز دوباره آنها را زمینگیر کردیم، در آینده اگر توافق را سریع امضا نکنند، بسیار سختتر و خشونتآمیزتر با آنها برخورد خواهیم کرد.»
او در مورد سه ناوشکن آمریکایی نوشت: «این سه ناوشکن ما، با خدمه فوقالعادهشان، اکنون به محاصره دریایی ما بازخواهند گشت؛ محاصرهای که واقعاً یک دیوار فولادی است.»
شبکه خبری بلومبرگ خبر داد که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، فروش صدها فروند موشک رهگیر دفاع هوایی و سایر سلاحها به شرکای خاورمیانهای را به ارزش ۲۵.۸میلیارد دلار، سه برابر مبلغی که دولت هفته گذشته هنگام اعلام توافقنامهها اعلام شده بود، تایید کرد.
به گفته بلومبرگ، این رقم نشاندهنده تعهد دولت ترامپ به متحدانی است که از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در نهم اسفند، حملات تهران را تحمل کردهاند.
این شبکه خبری اشاره کرد حجم عظیم فروش احتمالی و سرعت آهسته تولید این سلاحها در آمریکا، پرسشهایی را در مورد اینکه شرکای منطقهای واشینگتن چه زمانی به این سلاحها دست خواهند یافت، مطرح میکند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکنهای نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز، حملات «بیدلیل» جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و در پاسخ، اهداف نظامی حکومت ایران را هدف قرار دادهاند.
همزمان، مقامهای نظامی جمهوری اسلامی آمریکا را به نقض آتشبس و حمله به نفتکشها و مناطق غیرنظامی ایران متهم کردند.
سنتکام در بیانیهای اعلام کرد ناوشکنهای «یواساس تراکستون»، «یواساس رافائل پرالتا» و «یواساس میسون» هنگام عبور از تنگه هرمز به سمت دریای عمان هدف حملات موشکی، پهپادی و قایقهای تندرو ایران قرار گرفتند، اما هیچیک از شناورهای آمریکایی آسیب ندیدند.
به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، نیروهای ایالات متحده «تهدیدهای ورودی» را منهدم کرده و در حملات متقابل، سایتهای پرتاب موشک و پهپاد، مراکز فرماندهی و کنترل و همچنین مراکز اطلاعاتی و شناسایی ایران را هدف قرار دادهاند. سنتکام تاکید کرد که واشینگتن به دنبال تشدید تنش نیست، اما برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در منطقه آماده باقی میماند.
در مقابل، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا جمهوری اسلامی، آمریکا را به «نقض آتشبس» متهم کرد و گفت ارتش آمریکا یک نفتکش ایرانی در مسیر جاسک به تنگه هرمز و همچنین کشتی دیگری را در نزدیکی بندر فجیره هدف قرار داده است.
این مقام نظامی جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد آمریکا با همکاری برخی کشورهای منطقه، مناطقی غیرنظامی در بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم را هدف حملات هوایی قرار داده است. او گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ، شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار را هدف قرار داده و «خسارات قابل توجهی» به آنها وارد کردهاند.
همزمان، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در واکنش به آنچه «تجاوز ارتش تروریستی آمریکا» خوانده شد، یک «عملیات ترکیبی بسیار پرحجم و دقیق» با استفاده از موشکهای بالستیک، موشکهای کروز ضدکشتی و پهپادهای انتحاری علیه ناوشکنهای آمریکایی انجام شده است.
در این بیانیه گفته شده سه ناو آمریکایی پس از متحمل شدن خسارات، «به سرعت از محدوده تنگه هرمز فرار کردند.» این موضوع در حالی مطرح شده که طبق بیانیه سنتکام اصولا درگیری وقتی روی داد که سه ناوشکن آمریکایی قصد داشتند با عبور از گذرگاه بینالمللی تنگه هرمز، از خلیج فارس به خلیج عمان وارد شوند.
در همین حال، باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا اهدافی ایرانی را در منطقه تنگه هرمز هدف قرار داده است. به گفته این مقام آمریکایی، این حملات به معنای «ازسرگیری جنگ با ایران» نیست.
جنیفر گریفین، خبرنگار شبکه خبری فاکس نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک مقام ارشد آمریکایی به من گفت که لحظاتی پیش حمله نظامی آمریکا به بندر قشم و بندرعباس ایران انجام شده است، اما افزود که این به معنای از سرگیری جنگ یا پایان آتشبس نیست.»
گریفین نوشت حمله به یکی از بنادر نفتی ایران دو روز پس از آن صورت گرفت که حکومت ایران ۱۵ موشک بالستیک و کروز به بندر فجیره امارات متحده عربی شلیک کرد و باعث خشم کشورهای خلیج فارس شد. با این همه، رهبران ارشد پنتاگون سهشنبه اعلام کردند که حملات جمهوری اسلامی به سطح نقض آتشبس نرسیده است.