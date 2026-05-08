ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال￼ نوشت: «هیچ آسیبی به این سه ناوشکن وارد نشد، اما خسارت سنگینی به مهاجمان ایرانی وارد شد.» او گفت نیروهای ایرانی و «شمار زیادی قایق کوچک» که به گفته او برای جایگزینی نیروی دریایی «کاملا از کار افتاده» حکومت ایران استفاده می‌شدند، «به طور کامل نابود شدند.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت موشک‌هایی که به سمت ناوشکن‌های آمریکایی شلیک شده بود «به‌راحتی سرنگون شدند» و پهپادهای مهاجم نیز «در هوا سوزانده شدند.»

ترامپ در بخش دیگری از پیام خود جمهوری اسلامی را «یک کشور عادی» ندانست و نوشت: «آن‌ کشور را دیوانگان رهبری می‌کنند و اگر فرصت استفاده از سلاح هسته‌ای را داشته باشند، بدون تردید این کار را خواهند کرد.»

او همچنین هشدار داد در صورتی که حکومت ایران «توافق» مورد نظر آمریکا را «سریع» امضا نکند، واشینگتن در آینده «بسیار سخت‌تر و بسیار خشن‌تر» به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.

ترامپ در پایان نوشت سه ناوشکن آمریکایی پس از این درگیری‌ها دوباره به «محاصره دریایی» آمریکا بازخواهند گشت؛ محاصره‌ای که او آن را «دیوار فولادین» توصیف کرد.

«کسانی که به ناوشکن‌ها شلیک کردند دیگر بین ما نیستند»

ترامپ ساعاتی بعد در جمع خبرنگاران نیز جمهوری اسلامی را به حملات شدیدتر تهدید کرد و گفت اگر تهران توافق مورد نظر واشینگتن را امضا نکند، «درد زیادی» خواهد کشید.

ترامپ با اشاره به درگیری‌های پنجشنبه شب در تنگه هرمز گفت: «آن‌ها امروز با ما شوخی کردند. ما هم آن‌ها را نابود کردیم.» او گفت نیروهای ایرانی به سمت ناوشکن‌های آمریکایی موشک، پهپاد و قایق‌های تندرو فرستادند، اما «همه‌شان ظرف حدود دو دقیقه نابود شدند.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت همه موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده به سمت ناوشکن‌های آمریکایی رهگیری و منهدم شدند و افزود: «کسانی که آن‌ها را شلیک کردند دیگر بین ما نیستند.»

ترامپ با اشاره به نفت‌کشی که به گفته او هدف قرار گرفته بود، گفت آمریکا برای جلوگیری از بحران زیست‌محیطی، به جای غرق کردن نفتکش، «سکان آن را هدف گرفت» و باعث شد کشتی «دور خودش بچرخد.»

او در ادامه در پاسخ به سوالی که از وضعیت آتش‌بس پرسیده بود، ضمن تاکید براینکه «آتش‌بس هنوز برقرار است»، جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت: «اگر آتش‌بسی در کار نباشد، فقط باید به یک درخشش عظیم که از ایران بیرون می‌آید نگاه کنید.» ترامپ افزود تهران باید «خیلی سریع» توافق با آمریکا را امضا کند، زیرا در غیر این صورت «درد زیادی» خواهد کشید.

ترامپ بار دیگر تاکید کرد مقام‌های جمهوری اسلامی بیش از او خواهان دستیابی به توافق هستند و گفت: «آن‌ها خیلی بیشتر از من می‌خواهند توافق امضا شود.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت پیشنهاد واشینگتن صرفا «یک توافق یک‌صفحه‌ای» نیست، بلکه توافقی است که بر اساس آن [حکومت] ایران «سلاح‌هایش را نخواهد داشت» و «غبار هسته‌ای» را تحویل خواهد داد.

ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش، در پاسخ به سوالی درباره «تغییر رژیم» در ایران گفت: «ما رژیم اول را کنار زدیم. رژیم دوم را کنار زدیم. بیشتر رژیم سوم را هم از بین بردیم.» او افزود: «فکر می‌کنم این نهایت تغییر رژیم است.»

ترامپ همچنین با اشاره به سفر مارکو روبیو به واتیکان و دیدارش با پاپ گفت از او خواسته تا به پاپ «خیلی محترمانه» بگوید که وقتی که از حکومت ایران دفاع می‌کند این موضوع را هم بدانید که «[حکومت] ایران ۴۲ هزار معترض بی‌گناه را که نه اسلحه داشتند و نه سلاحی، کشته است.»

اظهارات ترامپ پس از آن مطرح می‌شود که فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، نیز اعلام کرده بود نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن‌های این کشور از تنگه هرمز، حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و اهداف نظامی حکومت ایران را هدف قرار داده‌اند. جمهوری اسلامی نیز متقابلا آمریکا را به نقض آتش‌بس و حمله به نفتکش‌ها و مناطق ساحلی ایران متهم کرده است.

