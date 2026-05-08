تحولات مناقشه ایران در ۲۴ ساعت گذشته
دونالد ترامپ به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت عدم دستیابی به توافق، واشینگتن «بسیار سختتر و بسیار خشنتر» به حکومت ایران میدهد.
وزارت دفاع امارات متحده عربی بامداد جمعه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مقابله کرده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) شامگاه پنجشنبه از حملات «بیدلیل» جمهوری اسلامی به ناوشکنهای نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد ارتش آمریکا در پاسخ، مواضع نظامی حکومت ایران را هدف قرار داده است.
در مقابل، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا واشینگتن را به «نقض آتشبس» متهم کرد و گفت ارتش آمریکا به یک نفتکش ایرانی در مسیر جاسک به تنگه هرمز و همچنین کشتی دیگری در نزدیکی بندر فجیره حمله کرده داده است.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد عربستان سعودی و کویت محدودیتهای دسترسی نظامی آمریکا به پایگاهها و حریم هوایی خود را لغو کردند. این اقدام راه را برای ازسرگیری «پروژه آزادی» آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز هموار میکند.
