دونالد ترامپ به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت عدم دستیابی به توافق، واشینگتن «بسیار سخت‌تر و بسیار خشن‌تر» به حکومت ایران می‌دهد.

وزارت دفاع امارات متحده عربی بامداد جمعه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مقابله کرده است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) شامگاه پنج‌شنبه از حملات «بی‌دلیل» جمهوری اسلامی به ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد ارتش آمریکا در پاسخ، مواضع نظامی حکومت ایران را هدف قرار داده‌ است .

در مقابل، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا واشینگتن را به «نقض آتش‌بس» متهم کرد و گفت ارتش آمریکا به یک نفتکش ایرانی در مسیر جاسک به تنگه هرمز و همچنین کشتی دیگری در نزدیکی بندر فجیره حمله کرده داده است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد عربستان سعودی و کویت محدودیت‌های دسترسی نظامی آمریکا به پایگاه‌ها و حریم هوایی خود را لغو کردند . این اقدام راه را برای ازسرگیری «پروژه آزادی» آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز هموار می‌کند.

سایر تحولات مناقشه ایران در ۲۴ ساعت گذشته را این‌جا بخوانید.