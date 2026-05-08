حزب کارگر جمعه، ۱۸ اردیبهشت در مناطقی که نتایج اولیه اعلام شد، بخش قابل توجهی از آرای خود را از دست داد؛ از جمله در پایگاه‌های سنتی‌اش در مناطق صنعتی سابق در مرکز و شمال انگلستان و همچنین در بخش‌هایی از لندن.

بیشترین سود را حزب راست‌گرای «ریفورم یو کی» (اصلاح بریتانیا) به رهبری نایجل فاراژ برد. حزبی که بیش از ۳۵۰ کرسی شوراهای محلی در انگلستان را به دست آورد و اکنون می‌تواند به اپوزیسیون اصلی در اسکاتلند و ولز در برابر حزب ملی‌گرای اسکاتلند و حزب پلاید کامری تبدیل شود.

رویترز نوشت نتایج اولیه نشان داد نظام سنتی دو‌حزبی بریتانیا در حال فروپاشی و تبدیل شدن به یک دموکراسی چند‌حزبی است. تحولی که به گفته تحلیل‌گران، یکی از بزرگ‌ترین دگرگونی‌های سیاست بریتانیا در یک قرن گذشته به شمار می‌رود.