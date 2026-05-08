وزارت خارجه اسپانیا رضا زبیب، سفیر جمهوری اسلامی در مادرید، را احضار کرد و خواستار «آزادی فوری» نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی، شد.

روزنامه ال پاییساسپانیا، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه این کشور، جمعه در سخنانی «نگرانی ویژه» خود را در مورد وخامت حال محمدی ابراز داشت و تأکید کرد: «ضروری است که او مراقبت‌های پزشکی لازم را دریافت کند.»

آلبارس افزود: «مهم‌تر از همه، ما خواستار آزادی فوری او هستیم.»

پیش‌تر آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، پنج‌شنبه در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌های مربوط به وخامت وضعیت جسمانی نرگس محمدی ابراز داشت و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا با اجرای تعهدات خود، دسترسی فوری او به مراقبت‌های پزشکی مناسب را فراهم کنند.

آناند همچنین «الگوی گسترده و نظام‌مند آزار و اذیت، بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری با فعالانی که برای حقوق بنیادین در ایران تلاش می‌کنند» را محکوم کرد.

از سوی دیگر، وزارت خارجه فرانسه پنج‌شنبه در بیانیه‌ای، نگرانی عمیق این کشور را از گزارش‌های مربوط به «وخامت بی‌سابقه سلامتی» محمدی ابراز داشت.