گاردین: جمهوری اسلامی اعدام زندانیان را روزانه و گاهی پنهانی ادامه میدهد
روزنامه گاردین با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری و منابع نزدیک به خانوادهها نوشت جمهوری اسلامی اعدام زندانیان را بهصورت تقریبا روزانه و در برخی موارد، پنهانی ادامه میدهد.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۰۰ مورد اعدام در ایران به ثبت رسید که برخی از آنها در جریان اعتراضات یا بابت اتهامات امنیتی انجام شدهاند.
خانوادههای اعدامشدگان نیز از فشارهای امنیتی و روانی شدید بر خود خبر دادهاند.
گاردین افزود در هفتههای اخیر، برخی خانوادهها تنها پس از اجرای حکم، از اعدام وابستگان خود مطلع شدهاند و در مواردی حتی پیکر جانباختگان نیز به خانوادههایشان تحویل داده نمیشود.