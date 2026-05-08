خبرگزاری رویترز جمعه ۱۸ اردیبهشت نوشت که در این شیوع، سه نفر - یک زوج هلندی و یک شهروند آلمانی - جان خود را از دست داده‌اند.

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد تاکنون ابتلای پنج نفر به این ویروس تایید شده و سه مورد مشکوک دیگر نیز در دست بررسی است.

هانتاویروس معمولا از طریق جوندگان منتقل می‌شود، اما در موارد نادر می‌تواند از انسان به انسان نیز سرایت کند.

شرکت بهره‌بردار کشتی ام‌و هاندییوس (MV Hondius) اعلام کرد با همه مسافرانی که در جزیره سنت هلنا در اقیانوس اطلس جنوبی پیاده شدند - جایی که کشتی در چهارم اردیبهشت ۱۴۰۵ توقف کرده بود - تماس گرفته شده است.

این افراد از دست‌کم ۱۲ کشور هستند؛ از جمله هفت شهروند بریتانیایی و شش شهروند آمریکایی.

نخستین مورد تاییدشده هانتاویروس در این شیوع، اوایل اردیبهشت شناسایی شد.

این کووید نیست!

سازمان بهداشت جهانی بار دیگر تاکید کرد خطر این ویروس برای عموم مردم پایین است؛ هرچند سویه آندین این ویروس که در چند قربانی شناسایی شده، در موارد نادر می‌تواند میان انسان‌ها منتقل شود.

ماریا ون کرخوف، مدیر بخش مدیریت همه‌گیری‌ها و پاندمی‌های سازمان بهداشت جهانی، در یک نشست خبری گفت: «این ویروس کرونا نیست. ویروسی کاملا متفاوت است.»

او افزود: «ما در شرایطی مشابه شش سال پیش نیستیم.»

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد در حال تهیه دستورالعمل مرحله به مرحله برای زمانی است که ده‌ها مسافر باقی‌مانده در کشتی - که اکنون به سمت جزایر قناری حرکت می‌کند - در روز شنبه یا یک‌شنبه پیاده شوند و به کشورهای خود بازگردند.

هیچ یک از این مسافران در حال حاضر علائمی ندارند.

ردیابی تماس‌ها و نظارت پزشکی

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا (سی‌دی‌سی) اعلام کرد وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد و خطر برای مردم ایالات متحده در حال حاضر «بسیار پایین» است.

شبکه ای‌بی‌سی نیوز گزارش داد سی‌دی‌سی این شیوع را در سطح «واکنش اضطراری سطح ۳» طبقه‌بندی کرده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت درباره هانتاویروس به او گزارش داده شده و ابراز امیدواری کرد وضعیت تحت کنترل باشد.

او به خبرنگاران گفت: «امیدواریم کاملا تحت کنترل باشد.»

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکایی‌ها باید نگران گسترش ویروس باشند، گفت: «امیدوارم نه.»

او همچنین بدون ارائه جزییات گفت جمعه گزارشی درباره این ویروس منتشر خواهد شد.

اداره بهداشت ایالت جورجیا اعلام کرد دو نفر از ساکنان این ایالت که پس از پیاده شدن از کشتی به خانه بازگشته‌اند، تحت نظارت قرار دارند، هر چند هیچ علامتی ندارند.

اداره خدمات بهداشتی آریزونا نیز گفت یک شهروند این ایالت که در کشتی حضور داشته و بدون علامت است، تحت مراقبت قرار دارد.

روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد مقام‌های ایالت کالیفرنیا نیز تعدادی از ساکنان خود را که در این کشتی بوده‌اند، زیر نظر گرفته‌اند.

مقام‌های تگزاس اعلام کردند دو شهروند این ایالت پیش از شناسایی شیوع بیماری به آمریکا بازگشته بودند.

در فرانسه نیز مقام‌ها گفتند یک شهروند فرانسوی با فردی که بیمار شده بود تماس داشته، اما خود او علائمی ندارد.

سازمان بیماری‌های واگیردار سنگاپور اعلام کرد دو نفر از ساکنان این کشور که در کشتی حضور داشتند، قرنطینه و آزمایش شده‌اند.

تلاش برای شناسایی همه مسافران و خدمه

شرکت اوشین‌واید اکسپدیشن (Oceanwide Expeditions)، بهره‌بردار کشتی، اعلام کرد در حال جمع‌آوری اطلاعات همه مسافران و خدمه‌ای است که از آخر اسفند ۱۴۰۴ در ایستگاه‌های مختلف سوار یا پیاده شده‌اند.

زوج هلندی که جان باختند و گمان می‌رود نخستین مبتلایان این شیوع بوده باشند، ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ سوار این کشتی شده بودند.

شرکت هواپیمایی کی‌ال‌ام (KLM) اعلام کرد زن هلندی پنجم اردیبهشت به‌دلیل وخامت حالش از یک هواپیما در ژوهانسبورگ پیاده شد و پیش از رسیدن به هلند جان باخت.

شبکه آر‌تی‌‌ال (RTL) گزارش داد یکی از مهمانداران کی‌ال‌ام که با این زن در تماس بوده، پس از بروز علائم احتمالی هانتاویروس در بیمارستانی در آمستردام بستری شده است.

مقام‌های هلندی گفتند خدمه و مسافرانی که به این زن کمک کرده بودند، هر روز تحت بررسی وضعیت سلامت قرار می‌گیرند.

انتقال بیماران و آزمایش‌ها

سه بیمار ۱۶ اردیبهشت از کشتی منتقل شدند. دو نفر در بیمارستانی در هلند بستری شده‌اند و نفر سوم برای درمان به آلمان انتقال یافته است.

بر اساس گزارش اسکای‌نیوز، مارتین انستی، یکی از راهنمایان سفر، از جمله دو فرد بستری در هلند است. او گفت حالش «خوب» است، اما: «هنوز آزمایش‌های زیادی باید انجام شود.»

کلینیک دانشگاه دوسلدورف که فرد منتقل‌شده به آلمان را درمان می‌کند، اعلام کرد او هنوز مورد قطعی ابتلا نیست و به‌عنوان فرد در تماس با بیمار تحت آزمایش قرار دارد.

در سوئیس، مقام‌ها اعلام کردند مردی که در این سفر دریایی حضور داشته و در بیمارستان بستری شده، آزمایش هانتاویروسش مثبت بوده است.

مقام‌های بهداشتی دانمارک نیز گفتند یک شهروند دانمارکی که در کشتی حضور داشت به کشور بازگشته و به‌عنوان اقدام احتیاطی، به او توصیه شده خود را قرنطینه کند.

در کانادا، مقام‌ها اعلام کردند دو شهروند کانادایی پیش از شناسایی شیوع بیماری به کشور بازگشته بودند و شهروند سومی نیز در همان پرواز فرد دارای علائم حضور داشته است.

هر سه نفر در حال حاضر بدون علامت هستند.