فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت: «با توجه به اینکه این جنگ اقتصادی فشار سنگینی بر مردم وارد می‌کند، چه از طریق تنگه هرمز و چه در داخل کشور از طریق گرانی و تورم، آسیب‌پذیری در این زمینه بالاست و باید بسیار مراقب باشیم.»

او ادامه داد: «اکنون دشمنان وارد جنگ اقتصادی شده‌اند، زیرا دیده‌اند که در جنگ نظامی نمی‌توانند ضربه وارد کنند.»

مالکی افزود: «محاصره تنگه هرمز و محاصره اقتصادی آخرین ترفند آمریکایی‌ها نیست و قطعا آن‌ها به دنبال سناریوهای دیگری هستند. بر همین اساس، ما نه به بحث مذاکره اعتماد داریم و نه آتش‌بس را قبول می‌کنیم.»