یک نماینده جمهوریخواه کنگره لایجهای را برای پایان درگیریها تا هشتم مرداد ارائه کرد
تام برت، نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا از میشیگان، لایحهای را برای محدود کردن استفاده از نیروی نظامی در ایران و پایان دادن به درگیریها تا هشتم مرداد ماه ارائه کرد.
اورشلیمپست نوشت این لایحه که شرایطی را برای استفاده عمومی از نیروی نظامی، از جمله علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی و تأمین امنیت تنگه هرمز، تعیین میکند، تا حد زیادی استفاده از نیروهای زمینی در ایران را ممنوع میکند.
این نشریه تدوین چنین لایحهای از سوی یک نماینده جمهوریخواه را نشاندهنده «نارضایتی فزاینده در میان جمهوریخواهان کنگره» دانست.