بر اساس این گزارش‌، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم «هزار و ۶۰۰» مورد اعدام ثبت شد که برخی از آن‌ها در جریان اعتراضات یا در چارچوب اتهامات امنیتی انجام شده‌اند. همزمان، خانواده‌ها نیز از فشارهای امنیتی و روانی شدید بر خود خبر می‌دهند.

این گزارش با استناد به اطلاعات «حقوق بشر ایران» که تعداد اعدام‌ها از اسفندماه تاکنون را دست‌کم ۲۴ تن اعلام کرده است، نوشت، برخی خانواده‌ها تنها پس از اجرای حکم، از اعدام وابستگان خود مطلع شده‌اند و در مواردی حتی پیکر جان‌باختگان نیز به خانواده‌هایشان، تحویل داده نمی‌شود.

همزمان با افزایش روند اعدام‌ها، قطع اینترنت در ایران نیز بیش از دو ماه است که هرگونه ارتباط جهان با داخل کشور را به‌شدت محدود کرده است.