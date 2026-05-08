مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت، از کمبود و افزایش شدید قیمت نهاده‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، مقوا، فویل‌های آلومینیومی و بسته‌بندی‌های پت خبر داد.

او افزود: «برای جبران هزینه‌های تولید و حفظ پایداری زنجیره تامین دارو، افزایش قیمت‌ها ضروری ارزیابی شده است.»

پیرصالحی ادامه داد: «فعالان و تولیدکنندگان صنعت دارو با ارائه مستندات هزینه‌ای، افزایش بسیار بیشتری را برای پوشش کامل هزینه‌های تحمیل‌شده پیشنهاد کرده‌اند.»