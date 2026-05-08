سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: آمریکا توان عبور از تنگه هرمز را ندارد
در ادامه لفاظیهای مقامهای جمهوری اسلامی، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد آمریکا «با چند ناوچه و ناوشکن»، قادر به عبور از تنگه هرمز نیست.
رضایی خطاب به مقامهای ایالات متحده گفت: «با کل نیروی دریاییتان هم توان عبور از تنگه هرمز را نخواهید داشت. فقط مثل یک بچه لوس میآیید، کتک میخورید و برمیگردید.»
او با بهکارگیری ادبیاتی توهینآمیز، دونالد ترامپ، رییسجمهور و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، را «احمق» خواند و افزود باید نام این کشور را به «ایالات متحده احمقها» تغییر داد.