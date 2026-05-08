سرگئی لاوروف و فیصل بن فرحان آل سعود، وزیران خارجه روسیه و عربستان سعودی، در تماسی تلفنی بر لزوم بازگشت به تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط ایران و کشور‌های عربی در بلندمدت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، آن‌ها تاکید کردند که کشتیرانی در تنگه هرمز باید به شرایط قبل از جنگ بازگردانده شود.

وزیران خارجه روسیه و عربستان همچنین خواستار آن شدند که تماس‌های دیپلماتیک جاری برای یافتن راه‌حل‌های پایدار بلندمدت برای تمام جنبه‌های بحران در منطقه حفظ شود.

در این ارتباط، وزارت خارجه عربستان سعودی در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرد که لاوروف با فرحان آل سعود تماس گرفته است و آن‌ها در مورد تلاش‌های مشترک برای حفظ ثبات در منطقه تبادل نظر کردند.