غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در پیامی تهدید کرد: «عناصر خائن به وطن را وفق قانون، قاطعانه محاکمه و مجازات می‌کنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم.»

در این پیام آمده است: «با جدیت تمام از نیرو‌های جان بر کف امنیتی و اطلاعاتی کشور و عموم ضابطین در تعقیب و دستگیری جواسیس، نفوذی‌ها و خائنین، حمایت و پشتیبانی می‌کنیم. لکن مواظبت داریم که به اسم شرایط و اقتضائات جنگی، به احدی ظلم نشود.»

او اضافه کرد: «بر تثبیت و تقویت انسجام و وحدت ملی پای می‌فشاریم و در مقابل وحدت‌شکنان می‌ایستیم.»