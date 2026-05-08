دبیر کمیسیون انرژی مجلس: احتمال قطع برق در تابستان وجود دارد
رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، گفت: «مدیریتهایی برای مصرف اعمال شده و تلاش بر این است که در بخش برق خانگی خاموشی نداشته باشیم. ممکن است بخشی از صنایع دچار خاموشی شوند، اما میزان آن کمتر از سال گذشته خواهد بود.»
او افزود: «بخشی از تولید ما بهدلیل حمله دشمن از دست رفت که آن بخش بیشتر مربوط به حوزه فولاد و پتروشیمیها بود و مصرف آنها را تحت تاثیر قرار داد.»
سپهوند ادامه داد: «با توجه به تولید برق خورشیدی، تولیدات برق-آبی و تعمیراتی که در نیروگاههای حرارتی ما انجام شده، ناترازی نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.»