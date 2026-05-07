فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، جام جهانی ۲۰۲۶ را یک مشوق اقتصادی بزرگ برای آمریکا توصیف میکند.
با این حال، در حالی که تنها پنج هفته تا شروع مسابقات باقی مانده است، صنعت هتلداری گزارش میدهد که رزروها در برخی شهرهای میزبان، تفاوتی با یک تابستان عادی ندارد یا حتی از آن کمتر است.
به نوشته فوربز، فعالان این حوزه امیدوارند که با نزدیک شدن به زمان برگزاری مسابقات و داغ شدن تنور رقابتها، موج جدیدی از رزرواسیونهای لحظهآخری وضعیت بازار را تغییر دهد.
حقایق کلیدی از وضعیت بازار
نزدیک به ۸۰ درصد از هتلداران آمریکایی در ۱۱ شهر میزبان جام جهانی اعلام کردهاند که آمار رزروها پایینتر از پیشبینیهای اولیه است.
انجمن هتل و اقامتگاه آمریکا (AHLA) در نظرسنجی اخیر خود اعلام کرد که برخی از اعضا، این تورنمنت را یک «غیررویداد» یا اتفاقی معمولی توصیف کردهاند.
تنها یکچهارم پاسخدهندگان در این نظرسنجی شاهد «رشد معنادار» در رزروها بودهاند. این رشد عمدتاً در بازارهایی دیده میشود که تقاضای تفریحی قوی دارند یا محل استقرار کمپ تیمها هستند.
گزارش هفته گذشته «آکسفورد اکونومیکس» نشان میدهد که شهرهای میزبان مسابقات شاهد مقداری رشد در تولید ناخالص داخلی خواهند بود.
این رشد بیشتر در بخشهای تفریحی متمرکز است، اما این افزایش نقدینگی تأثیر چشمگیری بر کل آمار اشتغال و سود اقتصادی امسال نخواهد داشت.
کاهش انتظارات هتلداران
فوربز نوشته که پیشبینی میشود که میزبانی جام جهانی قطعاً سود اقتصادی برای آمریکا داشته باشد، اما تقاضا برای این مسابقات بسیار کمتر از وعدههای جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، خواهد بود.
جان فریتگ، مدیر تحلیل بازار در مؤسسه «کو استار»، به فوربز گفت که ادعاهای فیفا از ابتدا واقعیت نداشت و حالا محقق نخواهد شد.
فیفا پیشبینی کرده بود که این تورنمنت ۳۰.۵ میلیارد دلار بازده اقتصادی داشته باشد. این رقم بر اساس این فرض بود که میلیونها گردشگر بینالمللی به آمریکا سفر کنند.
۷۰ درصد از پاسخدهندگان معتقدند موانع صدور ویزا و نگرانیهای سیاسی باعث کاهش تقاضای بینالمللی شده است. همچنین وسعت سرزمینی این جام جهانی که در ۱۶ شهر و سه کشور برگزار میشود، مشکلات لجستیکی زیادی ایجاد کرده است.
آلن فیال، استاد دانشگاه فلوریدای مرکزی، اشاره کرد که این تورنمنت بسیار پراکندهتر و گرانتر از دورههای قبل است و همین موضوع سفر را برای هواداران پیچیده میکند.
وضعیت شهرهای میزبان
وضعیت رزرو در شهرهای مختلف بسیار متفاوت گزارش شده است. در کانزاسسیتی، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد هتلداران اعلام کردهاند که رزروها حتی از ماه آخر بهار سالهای معمولی نیز کمتر است.
وضعیت در شهرهایی مانند بوستون، فیلادلفیا، سانفرانسیسکو و سیاتل نیز مشابه است؛ نزدیک به ۸۰ درصد هتلها جام جهانی را صرفاً یک «اتفاق عادی» میدانند که تأثیر خاصی بر بازار نداشته است.
هتلهای لسآنجلس و نیویورک نیز گزارش دادهاند که برای حدود دوسوم واحدها، تقاضا در سطح یک تابستان معمولی است و هنوز شاهد جهش در آمارها نیستند.
در مقابل، شهرهایی مثل میامی و آتلانتا وضعیت امیدوارکنندهتری دارند. در میامی ۵۵ درصد و در آتلانتا ۵۰ درصد هتلها اعلام کردهاند که آمار رزروهایشان فراتر از انتظارات اولیه و بهتر از فصل گردشگری در تابستان سالهای گذشته بوده است.
امید به هواداران و لحظه آخر
فرصت رزرو برای طرفداران بینالمللی برای بازیهای ماه ژوئن (خرداد) رو به اتمام است. جان فریتگ معتقد است اگر هواداران یک تیم نتوانند ویزا بگیرند، هتلها باید به آمریکاییهای طرفدار آن تیم یا مهاجرانی تکیه کنند که از قبل در خاک آمریکا حضور دارند.
کارشناسان هنوز به مراحل نهایی تورنمنت امیدوارند. اگر تیمی عملکرد درخشانی داشته باشد، هوادارانش برای دیدن بازیهای حساس در اواخر ماه ژوئن و در ماه ژوئیه راهی شهرهای میزبان خواهند شد.
آلن فیال معتقد است که: «استادیومها احتمالاً با حضور آمریکاییها پر خواهند شد، اما این مسابقات لزوماً آن گنجینه طلایی که صنعت گردشگری انتظارش را داشت، نخواهد بود.»