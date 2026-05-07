ادامه حملات اسرائیل به مواضع حزبالله در جنوب لبنان
ارتش اسرائیل اعلام کرد صبح پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت، حدود ۲۰ موضع حزبالله را در مناطق مختلف در جنوب لبنان هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد صبح پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت، حدود ۲۰ موضع حزبالله را در مناطق مختلف در جنوب لبنان هدف قرار داده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستاناینترنشنال، طالبان و جمهوری اسلامی در توسعه یک اپلیکیشن موبایل همکاری کردهاند که گفته میشود توانایی رصد و نظارت بر کاربران داخل افغانستان را دارد.
منابع افغانستاناینترنشنال پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت گزارش دادند این اپلیکیشن دارای قابلیتهای نظارتی و امنیتی است و احتمالا امکان دسترسی به تلفنهای همراه و دستگاههای متصل به اینترنت کاربران را فراهم میکند.
این منابع تاکید کردند: «دادههای این اپلیکیشن میتواند در اختیار ساختارهای وابسته به اداره کل اطلاعات طالبان قرار گیرد.»
کارشناسان امنیت سایبری مستقر در لندن هشدار دادند اپلیکیشنهای مشکوک میتوانند به اطلاعات حساسی مانند موقعیت جغرافیایی، فهرست مخاطبان، پیامها، سابقه مرور اینترنت و مجوزهای دسترسی دستگاه، دست پیدا کنند.
به گفته این کارشناسان، در کشورهایی که قوانین و زیرساختهای حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال ضعیف است، چنین ابزارهایی میتوانند برای نظارت، کنترل و جمعآوری اطلاعات امنیتی استفاده شوند.
طالبان دوشادوش تهران در جنگ
طالبان در مواجهه با درگیریهای منطقهای، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، موضعی عملگرایانه اتخاذ کرده است.
با وجود پیشینهای از تنش میان طالبانِ سنیِ دیوبندی و جمهوری اسلامی شیعه، در تحولات اخیر نشانههایی از همدلی و همسویی میان دو طرف دیده میشود؛ هرچند اختلافات دیرینه، از جمله درگیریهای مرزی، مناقشه آبی بر سر رود هلمند و مساله اخراج پناهجویان افغانستانی، همچنان پابرجاست.
با این حال، اظهارات مقامهای طالبان و فعالان رسانهای نزدیک به این گروه نشان میدهد نوعی همبستگی مقطعی شکل گرفته که عمدتا در قالب مخالفت با آنچه «تجاوز اسرائیل» و «تجاوز آمریکا» خوانده میشود، بیان شده است.
سانسور دی ماه ۱۴۰۴
افغانستاناینترنشنال دیماه ۱۴۰۴ خبر داد وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رسانهها دستور داده است از انتشار خبرهای حمایتی از معترضان ایران و همچنین خبرهای منفی درباره جمهوری اسلامی خودداری کنند.
بر اساس این گزارش، رییس بخش خبری یکی از رسانههای خصوصی در کابل گفت که از سوی این وزارتخانه طالبان به آنها گفته شده نباید درباره اعتراضات در ایران و علیه جمهوری اسلامی، خبرهای منفی منتشر کنند.
یکی از کارمندان رادیو و تلویزیون ملی افغانستان نیز گفت که به آنها گفته شده از انتشار خبرها درباره اعتراضات جاری در ایران خودداری کنند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از مذاکرات «صلح» جمهوری اسلامی و آمریکا انتقاد کرد و رویکرد واشینگتن را «متناقض» خواند.
او با اشاره به قرار گرفتن برخی اشخاص و نهادهای جمهوری اسلامی در فهرستهای تروریستی آمریکا گفت: «چطور ممکن است یک طرف را تروریستی معرفی کنند، اما سپس با همان طرف وارد مذاکره و توافق شوند؟»
گیلا گملیل، وزیر علوم و فناوری اسرائیل، اعلام کرد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی بهطور مداوم گفتوگو میکنند.
او افزود پرونده هستهای جمهوری اسلامی از اهداف مشترک هر دو طرف است.
گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که روند اعدامها در ایران طی پنج سال گذشته بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
بر اساس گزارشها، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم ۲۴۸۸ نفر را اعدام کرد؛ رقمی که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشته است.
رضا حاجیحسینی، روزنامهنگار، آمار فزاینده اعدامها در ایران را بررسی میکند.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد جمهوری اسلامی زیر فشار جنگ، تحریم یا محاصره دریایی آمریکا از «اصول اولیه نظام و انقلاب اسلامی» کوتاه نخواهد آمد و تنها درباره «فروع» آن و کیفیت موضوعات مورد مناقشه مذاکره میکند.
پوردهقان گفت باب مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم با واشینگتن همچنان باز است.
این نماینده مجلس افزود جمهوری اسلامی میداند دشمن ممکن است «مجددا خدعه کند»، اما از فرصت مذاکرات برای حلوفصل مسائل «بدون تنش بیشتر» استفاده خواهد کرد.