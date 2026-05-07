دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تروت سوشال نوشت که سه ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده زیر آتش نیروهای جمهوری اسلامی از تنگه هرمز خارج شدند و افزود که ناوشکن‌های آمریکایی آسیبی ندیدند، اما «خسارت بزرگی به مهاجمان ایرانی وارد شد.»

او افزود: «سه ناوشکن آمریکایی کلاس جهانی، با موفقیت بسیار زیاد، زیر آتش از تنگه هرمز خارج شدند. هیچ آسیبی به سه ناوشکن وارد نشد، اما خسارات زیادی به مهاجمان ایرانی وارد شد.»

ترامپ نوشت: «آنها به همراه قایق‌های کوچک متعدد به طور کامل نابود شدند.»

رییس‌جمهوری آمریکا اضافه کرد این قایق‌ها خیلی سریع به قعر دریا رفتند.

او اشاره کرد: «موشک‌هایی به سمت ناوشکن‌های ما شلیک شد، اما به‌راحتی منهدم شدند. همچنین پهپادهایی به پرواز درآمدند که در هوا سوزانده شدند و بسیار زیبا به دریا سقوط کردند، مثل پروانه‌ای که به سوی مرگش فرو می‌افتد.»

ترامپ نوشت: «یک کشور عادی اجازه می‌داد این ناوشکن‌ها عبور کنند، اما ایران کشور عادی‌ای نیست. آن‌ها توسط دیوانه‌ها اداره می‌شوند، و اگر فرصتی برای استفاده از سلاح هسته‌ای داشته باشند، بدون تردید این کار را خواهند کرد — اما هرگز چنین فرصتی پیدا نخواهند کرد. همان‌طور که امروز دوباره آن‌ها را زمین‌گیر کردیم، در آینده اگر توافق‌ را سریع امضا نکنند، بسیار سخت‌تر و خشونت‌آمیزتر با آن‌ها برخورد خواهیم کرد.»

او در مورد سه ناوشکن آمریکایی نوشت: «این سه ناوشکن ما، با خدمه فوق‌العاده‌شان، اکنون به محاصره دریایی ما بازخواهند گشت؛ محاصره‌ای که واقعاً یک دیوار فولادی است.»