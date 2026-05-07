هم‌زمان، مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی آمریکا را به نقض آتش‌بس و حمله به نفتکش‌ها و مناطق غیرنظامی ایران متهم کردند.

سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد ناوشکن‌های «یو‌اس‌اس تراکستون»، «یو‌اس‌اس رافائل پرالتا» و «یو‌اس‌اس میسون» هنگام عبور از تنگه هرمز به سمت دریای عمان هدف حملات موشکی، پهپادی و قایق‌های تندرو ایران قرار گرفتند، اما هیچ‌یک از شناورهای آمریکایی آسیب ندیدند.

به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، نیروهای ایالات متحده «تهدیدهای ورودی» را منهدم کرده و در حملات متقابل، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد، مراکز فرماندهی و کنترل و همچنین مراکز اطلاعاتی و شناسایی ایران را هدف قرار داده‌اند. سنتکام تاکید کرد که واشینگتن به دنبال تشدید تنش نیست، اما برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در منطقه آماده باقی می‌ماند.

در مقابل، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا جمهوری اسلامی، آمریکا را به «نقض آتش‌بس» متهم کرد و گفت ارتش آمریکا یک نفتکش ایرانی در مسیر جاسک به تنگه هرمز و همچنین کشتی دیگری را در نزدیکی بندر فجیره هدف قرار داده است.

این مقام نظامی جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد آمریکا با همکاری برخی کشورهای منطقه، مناطقی غیرنظامی در بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم را هدف حملات هوایی قرار داده است. او گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ، شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار را هدف قرار داده و «خسارات قابل توجهی» به آنها وارد کرده‌اند.

هم‌زمان، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در واکنش به آنچه «تجاوز ارتش تروریستی آمریکا» خوانده شد، یک «عملیات ترکیبی بسیار پرحجم و دقیق» با استفاده از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز ضدکشتی و پهپادهای انتحاری علیه ناوشکن‌های آمریکایی انجام شده است.

در این بیانیه گفته شده سه ناو آمریکایی پس از متحمل شدن خسارات، «به سرعت از محدوده تنگه هرمز فرار کردند.» این موضوع در حالی مطرح شده که طبق بیانیه سنتکام اصولا درگیری وقتی روی داد که سه ناوشکن آمریکایی قصد داشتند با عبور از گذرگاه بین‌المللی تنگه هرمز، از خلیج فارس به خلیج عمان وارد شوند.

در همین حال، باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا اهدافی ایرانی را در منطقه تنگه هرمز هدف قرار داده است. به گفته این مقام آمریکایی، این حملات به معنای «ازسرگیری جنگ با ایران» نیست.

جنیفر گریفین، خبرنگار شبکه خبری فاکس نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک مقام ارشد آمریکایی به من گفت که لحظاتی پیش حمله نظامی آمریکا به بندر قشم و بندرعباس ایران انجام شده است، اما افزود که این به معنای از سرگیری جنگ یا پایان آتش‌بس نیست.»

گریفین نوشت حمله به یکی از بنادر نفتی ایران دو روز پس از آن صورت گرفت که حکومت ایران ۱۵ موشک بالستیک و کروز به بندر فجیره امارات متحده عربی شلیک کرد و باعث خشم کشورهای خلیج فارس شد. با این همه، رهبران ارشد پنتاگون سه‌شنبه اعلام کردند که حملات جمهوری اسلامی به سطح نقض آتش‌بس نرسیده است.



