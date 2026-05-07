ترامپ: آتشبس در حال اجرا است
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به شبکه خبری ایبیسی گفت: «آتشبس در حال اجرا است.»
او همچنین گفت: «حملات تلافیجویانه علیه اهداف ایرانی پس از حمله به ایران فقط یک نوازش دوستانه بوده است.»
کانال تلگرامی اسکاننیوز از «وقوع چهار انفجار در غرب تهران» خبر داد.
این کانال تلگرامی توضیح بیشتری در این مورد نداده است.
در همین حال، «رویداد ۲۴» گزارش داد که پدافند هوایی غرب تهران (نزدیک دریاچه چیتگر) اقدام به شلیک کرده است.
شبکه خبری بلومبرگ خبر داد که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، فروش صدها فروند موشک رهگیر دفاع هوایی و سایر سلاحها به شرکای خاورمیانهای را به ارزش ۲۵.۸میلیارد دلار، سه برابر مبلغی که دولت هفته گذشته هنگام اعلام توافقنامهها اعلام شده بود، تایید کرد.
به گفته بلومبرگ، این رقم نشاندهنده تعهد دولت ترامپ به متحدانی است که از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در نهم اسفند، حملات تهران را تحمل کردهاند.
این شبکه خبری اشاره کرد حجم عظیم فروش احتمالی و سرعت آهسته تولید این سلاحها در آمریکا، پرسشهایی را در مورد اینکه شرکای منطقهای واشینگتن چه زمانی به این سلاحها دست خواهند یافت، مطرح میکند.
در مقابل، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا جمهوری اسلامی، آمریکا را به «نقض آتشبس» متهم کرد و گفت ارتش آمریکا یک نفتکش ایرانی در مسیر جاسک به تنگه هرمز و همچنین کشتی دیگری را در نزدیکی بندر فجیره هدف قرار داده است.
این مقام نظامی جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد آمریکا با همکاری برخی کشورهای منطقه، مناطقی غیرنظامی در بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم را هدف حملات هوایی قرار داده است. او گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ، شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار را هدف قرار داده و «خسارات قابل توجهی» به آنها وارد کردهاند.
همزمان، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در واکنش به آنچه «تجاوز ارتش تروریستی آمریکا» خوانده شد، یک «عملیات ترکیبی بسیار پرحجم و دقیق» با استفاده از موشکهای بالستیک، موشکهای کروز ضدکشتی و پهپادهای انتحاری علیه ناوشکنهای آمریکایی انجام شده است.
در این بیانیه گفته شده سه ناو آمریکایی پس از متحمل شدن خسارات، «به سرعت از محدوده تنگه هرمز فرار کردند.» این موضوع در حالی مطرح شده که طبق بیانیه سنتکام اصولا درگیری وقتی روی داد که سه ناوشکن آمریکایی قصد داشتند با عبور از گذرگاه بینالمللی تنگه هرمز، از خلیج فارس به خلیج عمان وارد شوند.
در همین حال، باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا اهدافی ایرانی را در منطقه تنگه هرمز هدف قرار داده است. به گفته این مقام آمریکایی، این حملات به معنای «ازسرگیری جنگ با ایران» نیست.
جنیفر گریفین، خبرنگار شبکه خبری فاکس نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک مقام ارشد آمریکایی به من گفت که لحظاتی پیش حمله نظامی آمریکا به بندر قشم و بندرعباس ایران انجام شده است، اما افزود که این به معنای از سرگیری جنگ یا پایان آتشبس نیست.»
گریفین نوشت حمله به یکی از بنادر نفتی ایران دو روز پس از آن صورت گرفت که حکومت ایران ۱۵ موشک بالستیک و کروز به بندر فجیره امارات متحده عربی شلیک کرد و باعث خشم کشورهای خلیج فارس شد. با این همه، رهبران ارشد پنتاگون سهشنبه اعلام کردند که حملات جمهوری اسلامی به سطح نقض آتشبس نرسیده است.
سازمان حقوق بشری هانا از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مقرهای دو حزب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق خبر داد.
بر اساس این گزارش، مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه بالیسان هدف حملات موشکی قرار گرفت.
هانا اشاره کرد جزئیات دقیقی از میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که جمهوری اسلامی حملات پهپادی به مقر حزب آزادی کردستان ایران، پاک، در نزدیکی شهر اربیل انجام داده است.
خزب آزادی کردستان، پاک، در شبکه اجتماعی ایکس حملات جمهوری اسلامی را تایید کرد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهای آمریکایی ۱۷ اردیبهشت همزمان با عبور ناوشکنهای مجهز به موشک هدایتشونده آمریکا از تنگه هرمز به سوی دریای عمان، حملات موشکی، پهپادی و قایقهای کوچک جمهوری اسلامی را رهگیری و به منابع این حملهها در ایران حمله کردند.
طبق اعلام سنتکام، نیروهای جمهوری اسلامی در حالی این حملهها را با چندین موشک، پهپاد و قایقهای کوچک انجام دادند که ناوهای یواساس تراکستون، یواساس رافائل پرالتا و یواساس میسون از این گذرگاه بینالمللی دریایی عبور میکردند و هیچیک از تجهیزات یا داراییهای آمریکا هدف قرار نگرفت.
سنتکام گفت نیروهای آمریکا ضمن دفع این تهدیدها، تاسیسات نظامی ایران را که مسئول حمله به نیروهای آمریکایی بودند، از جمله محلهای پرتاب موشک و پهپاد، مراکز فرماندهی و کنترل و گرههای اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی، هدف قرار دادند.
سنتکام تاکید کرد که به دنبال تشدید تنش نیست، اما همچنان در موقعیت مناسب قرار دارد و آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است.