به گزارش هیل، این انتقادها پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ شامگاه سهشنبه عملیات دریایی آمریکا موسوم به «پروژه آزادی» در تنگه هرمز را متوقف کرد؛ اقدامی که همزمان با انتشار گزارشهایی درباره نزدیک شدن دو طرف به یک چارچوب اولیه برای پایان جنگ صورت گرفت.
بر اساس گزارشی که وبسایت اکسیوس منتشر کرده، پیشنویس یک یادداشت یکصفحهای میتواند به اعلام رسمی پایان جنگ منجر شود و یک دوره ۳۰ روزه را برای مذاکرات تفصیلیتر میان تهران و واشینگتن آغاز کند.
هیوئیت در واکنش به این گزارش در شبکههای اجتماعی نوشت: «این توافق، توافقی وحشتناک خواهد بود.» او تاکید کرد که هرگونه توافق با [حکومت] ایران باید «بسیار سختگیرانهتر» باشد و افزود: «هیچ غنیسازی، هرگز. اورانیوم بسیار غنیشده باید به آمریکا تحویل داده شود.»
این مجری محافظهکار همچنین خواستار پایان فعالیت گروههای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی شد و نوشت: «دیگر هیچ نیروی نیابتی نباید وجود داشته باشد. اینترنت را باز کنید. رییسجمهوری ترامپ هرگز اهرم فشار را رها نمیکند. چرا باید حالا که [حکومت] ایران در موضع ضعف قرار دارد، این کار را انجام دهد؟»
هیوئیت هشدار داد که پذیرش چنین توافقی از سوی آمریکا به معنای «ربودن شکست از دل پیروزی» خواهد بود.
طبق گزارش اکسیوس، توافق پیشنهادی شامل توقف روند غنیسازی هستهای ایران در قالب یک دوره موقت است و در مقابل، ایالات متحده تحریمهای خود علیه [حکومت] ایران را لغو خواهد کرد. همچنین دو کشور بخشی از محدودیتها و فشارهای خود در تنگه هرمز را کاهش خواهند داد.
این گزارش همچنین میگوید مقامهای آمریکایی انتظار دارند جمهوری اسلامی ظرف ۴۸ ساعت آینده به پیشنهاد ۱۴ بندی واشینگتن پاسخ دهد.
ترامپ شامگاه سهشنبه هشدار داده بود که اگر این توافق شکست بخورد، حملات علیه [حکومت] ایران از سر گرفته خواهد شد. با این حال، به نوشته هیل، تصمیم او برای تعلیق «پروژه آزادی» نشانهای از افزایش تمایل دولتش به حلوفصل بحران از مسیر مذاکره تلقی شده است.
ترامپ در پیامی در شبکه تروثسوشال نوشت که تصمیم به توقف عملیات دریایی را بر اساس «درخواست پاکستان و دیگر کشورها»، «موفقیت عظیم نظامی آمریکا در کارزار علیه ایران» و همچنین «پیشرفت چشمگیر به سوی یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران» اتخاذ کرده است.
ترامپ دوشنبه گذشته نیز در گفتوگو با برنامه «هیو هیوئیت شو» گفته بود که آمریکا «عملاً از پیش در عملیات علیه ایران پیروز شده است.»
در همان مصاحبه، هیوئیت با استفاده از استعارهای برگرفته از ورزش گلف، از ترامپ خواسته بود فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه دهد و گفته بود: «برای رسیدن به گرین ضربه بزن. روی ایران، تا رسیدن به گرین پیش برو.»