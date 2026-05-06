رییس‌جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان توافقی برای پایان دادن به جنگ هستند و همان‌طور که پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی نیز گفته بود، به‌طور تلویحی گفت اقدامات آمریکا در نهایت می‌تواند ایران را به پذیرش توافق وادار کند.

دونالد ترامپ، ظهر چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت، در ضیافت ناهاری که به مناسبت روز مادر در کاخ سفید برگزار شد، گفت: «ما با افرادی سروکار داریم که بسیار خواهان دستیابی به توافق هستند، و خواهیم دید آیا می‌توانند توافقی انجام دهند که برای ما رضایت‌بخش باشد یا نه.»

رییس‌جمهوری آمریکا محاصره تنگه هرمز را «دیوار فولادین» توصیف کرد و افزود: «اگر اکنون موافقت نکنند، اندکی بعد به توافق تن خواهند داد.»