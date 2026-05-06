عراقچی در سفر به چین: تهران تنها یک توافق «عادلانه و جامع» را میپذیرد
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با وانگ یی، همتای چینی خود، در پکن دیدار کرد.
عراقچی در این دیدار با اشاره به مذاکرات تهران و واشینگتن گفت جمهوری اسلامی تنها «یک توافق عادلانه و جامع» را میپذیرد و «تمام تلاش خود را برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خود» به کار خواهد گرفت.
او چین را «دوست نزدیک» حکومت ایران خواند و افزود همکاریهای دو طرف تقویت خواهد شد.
عراقچی ادامه داد: «ما از موضع قاطع چین، به ویژه در محکومیت اقدامات ایالات متحده و اسرائیل، قدردانی میکنیم. جنگی که علیه ما آغاز شده، یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و نقض آشکار قوانین بینالمللی است.»