قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین سطح از تابستان ۲۰۲۲ رسید
شبکه خبری سیبیاس گزارش داد که قیمت بنزین در سراسر ایالات متحده چهارشنبه به طور متوسط به ۴.۵۴ دلار در هر گالن (حدود ۳.۷۹لیتر)رسید که بالاترین قیمت از تابستان ۲۰۲۲ است.
بر اساس این گزارش، قیمت بنزین معمولی از زمان آغاز جنگ ایران در نهم اسفند، ۵۲ درصد یا ۱.۵۶ دلار در هر گالن افزایش یافته است، زیرا اختلال در جریان نفت در خاورمیانه، هزینههای رانندگان را افزایش میدهد.
سیبیاس افزود در تابستان ۲۰۲۲، در جریان افزایش تورم در دوران همهگیری کرونا به ۵.۰۲ دلار در هر گالن رسید.
این شبکه خبری نوشت هزینه سوخت حتی با وجود کاهش قیمت نفت در چهارشنبه به دلیل امیدهای تازه برای توافق ایالات متحده و ایران، افزایش یافت و نشاندهنده نبود ارتباط بین بازارهای نفت خام و آنچه رانندگان در پمپ بنزین میپردازند، است.